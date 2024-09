Deuda pública: Ministerio de Economía tiene aún bonos soberanos para “bicicletear”

El Tesoro Público, en un principio, emitía bonos para financiar en su mayor parte obras que el país necesita para desarrollarse, pero en los últimos años la situación cambió y, debido al alto nivel de endeudamiento, se destinan más recursos para pagar los vencimientos de la deuda.

Bonos soberanos por US$ 1.000 millones

La cartera de Economía, a inicios del mes de febrero, colocó en el mercado internacional bonos soberanos por US$ 1.000 millones, endeudamiento autorizado por ley de presupuesto, ley de medidas extraordinarias y ley de administración de pasivos o “bicicleteo” de deudas.

El informe emitido por el MEF, en aquel entonces, explicaba que por ley de medidas extraordinarias para el pago de deudas a constructoras y farmacéuticas, fueron colocados US$ 380,1 millones; por ley de administración de pasivos, para pagar la amortización de la deuda, US$ 500 millones; y por ley de presupuesto, US$ 119,8 millones.

Los datos del MEF hasta agosto dan cuenta de que desde el año 2013 hasta el 2024 ya fueron emitidos bonos soberanos por un total de US$ 7.360,93 millones, se pagó comisión por estas colocaciones US$ 14,79 millones, y se transfirieron a las entidades públicas para su utilización US$ 7.120,29 millones, quedando aún un saldo por ejecutar de US$ 225,85 millones.

El remanente a transferir a las instituciones que cuentan con programas financiados con bonos, en un 77,6% estaría previsto para el pago de la deuda o para el “bicicleteo” de los pasivos, como se lo conoce comúnmente a esta operación.

Los fondos están asignados al Ministerio de Economía por un total de US$ 175,41 millones; mientras que US$ 33 millones corresponden al Ministerio de Salud Pública.

Distribución del saldo de bonos

El resto del saldo de US$ 17,44 millones se distribuye entre la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura, Corte Suprema de Justicia, Sindicatura General de Quiebras y la Universidad Nacional de Asunción.

Hasta el mes de julio la deuda pública, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, ascendía a US$ 17.802 millones, que representa 39,4% del PIB y se encamina a alcanzar en breve 40%, que según analistas y organismos internacionales es el límite sostenible para nuestro país.

Estiman una mayor inflación

Los agentes económicos encuestados por el Banco Central del Paraguay (BCP) estiman que la inflación mensual y el tipo de cambio nominal serán mayores a lo proyectado en agosto último.

La banca matriz dio a conocer recientemente los resultados de la encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE), correspondiente al mes de setiembre. Ese estudio resume las expectativas que tienen los agentes económicos acerca de las principales variables económicas, como la inflación, el tipo de cambio, el PIB y tasa de política monetaria para los distintos periodos.

En el presente mes la participación en las encuestas fue del 98%, incluyendo a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades.

Los resultados de aquellas entrevistas fueron presentados recientemente en una conferencia de prensa virtual que se realizó desde el Banco Central del Paraguay, y que estuvo a cargo de José Luis Franco, jefe de sección de Análisis de Programación Macroeconómica de la institución; César Yunis, gerente de Estadísticas Económicas, y Sebastián Diz, gerente de Estudios.

El informe indica que para el actual mes la mediana de las expectativas de inflación mensual es el 0,3%, superior a la registrada en el mismo mes del 2023 (0,1%) y similar a lo señalado en el mes de agosto para el presente mes (0,3%).

Recursos

Hay recursos disponibles para ejecutar la colocación de bonos soberanos, aunque la mayor parte estaría prevista para el “bicicleteo” de la deuda pública.

PIB

Hasta julio la deuda pública, que incluye a la administración central y entes descentralizados, era de US$ 17.802 millones, que representa 39,4% del PIB.