Deuda pública: panorama y perspectivas

La composición del servicio de la deuda (pago de intereses, comisiones, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna y externa, de corto, mediano y largo plazo) en América Latina presenta una marcada heterogeneidad para los próximos cinco años.

De acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 50% del servicio de la deuda está denominado en moneda extranjera, exponiendo a los países a riesgos cambiarios. Este escenario podría hacer que la depreciación de la moneda local frente al dólar incrementara el costo financiero de la deuda, misma vulnerabilidad externa que podría darse en economías dolarizadas como Ecuador, El Salvador y Panamá.

Por su parte, Brasil y México enfrentan riesgos financieros más asociados a cambios en las condiciones monetarias internas, ya que su deuda está principalmente denominada en moneda local y sujeta a tasas variables haciéndolos sensibles, por tanto, a variaciones en las tasas de interés doméstica.

El escenario en Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, el vencimiento del servicio de la deuda para el período 2024-2028 incluye una elevada participación de moneda local (superior al 50%) y de tasas fijas, lo que debería limitar los riesgos externos vinculados al tipo de cambio y a las tasas de interés de la política monetaria externa, refieren desde la CEPAL.

Para el caso de Paraguay y conforme con los datos del organismo, del total del servicio de la deuda acumulada 2024-2028 y que representa unos US$ 5.000 millones, el 48% se encuentra en moneda local y el 52% en dólares.

Evolución del endeudamiento en el país

Hasta 2012, Paraguay mantenía un manejo superavitario de sus finanzas públicas, con ingresos que superaban los gastos. Sin embargo, esta situación se dio en detrimento de inversiones en infraestructura, esenciales para el desarrollo económico.

Un punto de inflexión ocurrió en el año 2011, cuando el Congreso Nacional había aprobado un aumento salarial del 38% para el sector público, cuyo impacto en las finanzas fue significativo, iniciando un proceso de déficit fiscal que se ha mantenido hasta la fecha.

La situación se agravó en años recientes debido a la contracción económica de 2019, la pandemia de 2020 y las deudas acumuladas con proveedores del Estado.

En 2012, la deuda pública total ascendía a US$ 3.591 millones, representando el 10,8% del PIB. De esta, el 62,4% correspondía a la deuda externa, principalmente préstamos de organismos multilaterales y bilaterales. Mientras que la deuda interna (37,6%) estaba explicada por los bonos perpetuos emitidos para capitalizar el Banco Central del Paraguay (BCP) en concepto de cancelación de deudas históricas. El título, que forma parte de un ajuste contable, no puede ser comercializado.

Desde 2013, el Estado ha recurrido a la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales como principal fuente de financiamiento. Estos recursos han permitido ejecutar obras de infraestructura que, aunque relevantes, reflejaron la limitada capacidad fiscal del país para financiar proyectos con recursos propios, producto del importante incremento salarial mencionado anteriormente.

El manejo de la deuda pública en Paraguay ha variado significativamente en las últimas administraciones. Durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), la estrategia estuvo marcada por el financiamiento de inversiones físicas, llevando la deuda a US$ 8.040,9 millones (19,8% del PIB) al cierre de 2018.

Con la llegada de Mario Abdo Benítez, el escenario se tornó más complejo. La crisis económica de 2019 y la pandemia de 2020 obligaron al estado a recurrir a un significativo endeudamiento para sostener la reactivación económica y enfrentar las necesidades de la crisis sanitaria. Destacan los US$ 1.600 millones iniciales aprobados en la Ley de Emergencia, de los cuales US$ 1.020 millones provinieron de bonos soberanos y créditos internacionales.

Entre 2018 y 2023, la deuda pública creció en US$ 8.525 millones, alcanzando US$ 16.565,9 millones (38,5% del PIB), reflejando un aumento sostenido impulsado por eventos extraordinarios y necesidades de inversión.

A setiembre 2024, la deuda pública del país totaliza US$ 17.788 millones, lo que representa al 40% del PIB. Del monto total, el 86,7% corresponde a la deuda externa y el restante, a los compromisos internos, siendo la administración central la que carga con el mayor pasivo. Esta relación es históricamente, en promedio, similar, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al observar la clasificación de la deuda total por monedas, el 83,6% es en dólares, el 15,5% en guaraníes y el restante, en otras monedas. Como se observa, la deuda pública del país tiene una marcada dependencia por la moneda extranjera, lo que igualmente la supedita a la volatibilidad cambiaria con el consecuente eventual sobrecosto financiero, es decir, en el momento del pago de los intereses como del capital, al considerar que los ingresos del país para el financiamiento de las cuentas públicas son mayormente en guaraníes.

En cuanto a los acreedores, los datos oficiales desagregados por el MEF muestran que donde se concentra la mayor deuda es con organismos multilaterales (43,3%). En tanto que el 39,9% de los pasivos totales del país están representados en bonos externos.

Otra arista de análisis es lo que respecta al servicio de la deuda. El mismo también dio un importante salto, pasando de US$ 647,3 millones (1,6% del PIB) en 2018 a US$ 1.678,8 millones (3,9% del PIB) al finalizar 2023. Al cierre de setiembre de 2024, este componente del endeudamiento público representó US$ 1.363,2 millones o 3,1% del Producto Interno Bruto.

En línea con el Fondo Monetario Internacional, en Paraguay al igual que en otras economías, será necesario realizar ajustes fiscales mucho mayores que los previstos, así como reponer las reservas fiscales de una manera positiva para el crecimiento y contener la deuda son medidas fundamentales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad financiera.

