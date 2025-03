Importante inequidad en distribución de los recursos a municipalidades

Otras asignaciones establecidas para las transferencias periódicas del Estado a municipios también se incluyen a través de leyes específicas, como la Ley Nº 6145/18, que otorga aportes a los distritos de Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián, así como la Ley Nº 6241/18, que asigna recursos especiales a municipios de San Ignacio, Santa María y Santiago. Por su parte, la Ley Nº 6275/18 establece la cooperación bilateral con Taiwán, impactando en la asignación de recursos para ciertas municipalidades.

Entre los años 2014 y 2024, las más de 260 municipalidades han recibido en concepto de transferencias por parte del Estado alrededor de G. 13,6 billones, unos US$ 2.200 millones o 5,57% del producto interno bruto (PIB) del país. En términos absolutos y de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los recursos variaron entre un mínimo de US$ 148 millones en 2021 y un máximo de US$ 248 millones en 2016, demostrando la relevancia de estas asignaciones para la economía municipal, aunque las asignaciones se realicen de manera inequitativa, es decir, sin considerar las necesidades de comunas en condiciones más vulnerables.

Con los mismos datos oficiales se elabora un ranking de gobiernos municipales con las mayores y menores transferencias registradas en cada departamento del país. Es importante destacar que en este listado solo se incluye a las comunas que han recibido más recursos dentro de su departamento y no refleja el total de transferencias por cada una de las jurisdicciones departamentales. Asimismo, el gráfico de torta que se acompaña en esta página muestra la distribución del total de ingresos de las municipalidades con el porcentaje correspondiente a cada una en función del monto recibido.

En primer lugar, en los más de diez años, Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, recibió G. 414.677 millones, lo que representó el 25% del total de transferencias realizadas a su departamento. En segundo lugar, Salto del Guairá, perteneciente al departamento de Canindeyú, acumuló transferencias por G. 403.777 millones, o 35% del global. En tercer lugar, Asunción, como capital del país, percibió G. 226.002 millones, lo que constituyó el 58% de las transferencias asignadas a la capital de la república.

Por su parte, Encarnación, en Itapúa, había recibido G. 188.925 millones, lo que representó 10% de las transferencias a su departamento. San Lorenzo, en Central, obtuvo G. 185.153 millones, alcanzando el 9% del total departamental.

Comunas con menos asignaciones

En cuanto a las municipalidades con las menores transferencias recibidas entre los periodos 2014 y 2024 destaca Pirapó, en Itapúa, con G. 38.878 millones, lo que representó solo el 2% de las transferencias del departamento. Villa Florida, en Misiones, obtuvo en el plazo de análisis G. 31.973 millones o el 6% del total departamental.

Por su parte, Loma Plata, en Boquerón, Chaco, se había beneficiado con G. 29.971 millones, aunque representando 26% de las transferencias realizadas en el total, lo que sigue mostrando la reducida cantidad de municipios en esta región.

Las demás municipalidades fueron Itanará, en Canindeyú, cuyos beneficios totalizaron G. 29.691 millones, es decir, solo el 3% del total de su departamento, seguido de Villa Franca, en Ñeembucú, que percibió G. 27.296 millones, alcanzando el 4%. En tanto que Maciel, en Caazapá, obtuvo G. 27.096 millones, representando el 6% de las transferencias departamentales, y en Central, Nueva Italia, las transferencias habían alcanzado G. 27.094 millones, apenas el 1% del total del departamento, lo que finalmente evidencia concentración de recursos en otros distritos.

La dinámica observada en las transferencias realizadas a los distintos municipios del país pone en evidencia la importante diferencia en la asignación de recursos, destacando la centralización de fondos en ciudades de mayor relevancia económica o estratégica, mientras que en otros distritos donde las condiciones sociales y económicas son altamente vulnerables, los montos se traducen en recursos significativamente menores.

Tal escenario plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de los fondos, la urgente necesidad de rediseñar políticas públicas con énfasis en el respaldo a los municipios menos favorecidos y la capacidad de los mismos de aprovechar los fondos asignados para desarrollar infraestructura y servicios en beneficio de sus habitantes.

Vulnerable

Las asignaciones se realizan de manera inequitativa, es decir, sin considerar las necesidades de las comunas en condiciones más vulnerables.

Políticas

Urge la necesidad de rediseñar políticas públicas con énfasis en el respaldo a los municipios menos favorecidos para desarrollarse en infraestructura.

Montos

En otros distritos donde las condiciones sociales y económicas son altamente vulnerables, los montos se traducen en fondos significativamente menores.

2%

Entre las comunas con menores transferencias recibidas entre 2014 y 2024 se destaca Pirapó, con G. 38.878 millones, 2% de transferencias del departamento de Itapúa.