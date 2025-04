Fraude financiero por wash trading

Entonces, estamos ante el debate (gnoseológico) en donde se soportan cuentas (falsas) mediante las cuales se generan compras simuladas dentro de una configuración indebida, lo que al inicio produce una supuesta ganancia, pero concluye con una formulación del “error”. En tanto, el sentido óntico del wash trading surge (evidentemente) del lavado de activos, conforme a un suceso engañoso perpetrado por agentes que se encargan de la compra y venta simultánea, proponiendo que la operación sea ejecutada en coordinación, bajo un dominio funcional.

Es que, dicha (connotada) implicancia (delictual) se centra en el lavado de activos, recreando una impresión inexistente sobre alguna interacción operativa en el rubro de mercado; por tanto, se simulan altas demandas sin que existan (en realidad) aquellas ganancias, ni siquiera una mejora en el mercado.

Así, el lavado de activos se ha transformado en un comercio irregular, en razón a que las (actuales) transacciones que envuelven la presencia ineludible de agentes que abordan operaciones coordinadamente, han ocasionado la falta de sucesión de un cambio auténtico en lo que respecta a la titularidad del valor, como también, el ejemplo en que se compra y luego se vende de manera reiterada el mismo activo, lo que deja previsible que los agentes del injusto, buscan aumentar simuladamente el volumen de las negociaciones.

Dicho lo anterior, el injusto procura captar inversores que caen en su buena fe porque consideran una apertura de opciones dentro del mercado que propone ser fiable para sus operaciones. A su vez, se puede inferir en que los fácticos que utilizan la manipulación de los precios de mercado, se aproximan al vértice negativo como una herramienta eficaz para el lavado de activos, pues bien, el agente produce un aumento respecto al precio concreto, creando un incremento (simulado) de la demanda, para posteriormente compendiar el avance al alza del precio.

En tales circunstancias, tenemos que, la esfera actual dentro del campo económico- financiero propone un sistema causal a través del mercado de criptomonedas, amparándose en la insuficiente normativización para este sector (novedoso), lo que es aprovechado por los agentes que ejecutan diversas técnicas y manipulaciones fraudulentas.

Por consiguiente, los parámetros (dolosos) transcurren mediante el anonimato en cuanto al punto descentralizado en el campo de criptomonedas, por tanto, el flujo del wash trading se ha vuelto una opción sumamente considerada y pretendida por los agentes para la formulación de ilicitudes en el mercado, bajo artificios simulados.

No obstante, la información falsa referenciada dentro de estos productos injustos genera de igual forma una falta de confianza en los nuevos inversores, por cuanto las acciones terminan ocupando un perjuicio.

Así, las criptomonedas siguen demostrando su alto riesgo de inversión así como su potencial inseguridad en el mercado digital.

Cabe referir que el wash trading es un innegable artificio que se enfoca “preferentemente” en la determinación del volumen de supuestas operaciones de mercado financiero, logrando el “timo” en los numerosos inversionistas que creen sobre la liquidez y demanda de los activos, como puede ocurrir con el mencionado campo, recientemente explorado de los activos digitales.

Siguiendo el mismo contexto indefinido, se puede considerar que los tokens no fungibles o NFT se incorporan como activo digital, lo cual resulta registrado en una blockchain, con lo que se vincula a la autenticidad, mientras que lo no fungible implica que no se puede generar intercambio por otro igual. Empero, estos activos han adquirido una cuantificación comprometida dentro de la sociedad económica, pues los agentes se aprovechan de las compras y ventas en línea. En síntesis, los injustos por comercios engañosos se han vislumbrado a partir de que un (agente) comprador y otro (agente) vendedor comercializan un activo (entre sí) para aumentar el supuesto valor, sin embargo, el NFT vuelve al (agente) vendedor original, por lo que este suceso reconocido con la nomenclatura de lavado NFT se concreta cuando se efectivizan los intercambios de activos entre sus propias cuentas.

Ante todo, la particularidad del comercio en línea permite una mayor manipulación del mercado digital, sobre negociaciones inexistentes e inflando (simuladamente) el valor del activo. Conforme a lo expuesto, la formulación de múltiples “cuentas” para comprar y vender sus propios NFT, es lo que hace potencial la afectación engañosa.

(*) Docente investigador de la carrera de Derecho de la Universidad Americana. Doctor en Derecho. Posdoctor en Ciencias (PD Cs.) - Mención Investigación Científica. Magíster en Ciencias Penales. X: @MatiasGarceteP