Carne aviar se mantiene firme en dieta paraguaya y podría aumentar

Contó que durante la última década el consumo per cápita se mantuvo entre 35 y 37 kilos y que se espera que esta tendencia continúe, siguiendo los patrones observados en otros países.

Además, destacó que el aumento del precio de la carne vacuna en el mercado local posicionó al pollo como una opción más económica y competitiva para los consumidores, reforzando la diversificación en el consumo de proteínas en el país.

Afirmó que a nivel internacional, los precios de la carne vacuna también registraron un incremento, hecho que repercutió en el mercado paraguayo.

En lo que respecta al abastecimiento de la industria avícola, precisó que cuenta con un factor favorable: la buena cosecha de maíz nacional, que asegura el abastecimiento de materia prima sin necesidad de depender de importaciones.

“El sector se abastece prácticamente en su totalidad con granos producidos en el país, lo que fortalece la cadena productiva y protege la competitividad frente a cambios externos”, explicó Ceuppens.

Expectativas con apertura del mercado de Taiwán

Ceuppens agregó que si bien el volumen de envíos se mantiene estable, el tipo de cambio no es tan competitivo como quisieran para posicionar el producto paraguayo en todos los mercados internacionales.

Una de las expectativas más importantes para la industria es la apertura del mercado de Taiwán, que podría convertirse en un destino clave para la carne avícola paraguaya.

“Paraguay ya cumplió con todos los requisitos, incluyendo inspecciones a los frigoríficos, sin embargo, la habilitación oficial aún no llega. La decisión está en manos de Taiwán, que ya se demoró más de lo esperado. La carne avícola podría tener un mayor potencial para ese mercado, pero lamentablemente es la que más tarda en habilitarse”, señaló la empresaria.

Al respecto, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, refirió esta semana que se realizaron todos los trabajos necesarios para el ingreso de carne avícola paraguaya a la nación insular y que confía en que en octubre próximo se pueda obtener un resultado, ya que la decisión final depende de las autoridades taiwanesas. “La carne aviar debe llegar a este destino. Los trabajos están terminados. Mantuvimos reunión con autoridades de Taiwán y estimo que solo esperan fijar fecha para anunciar el resultado, porque los procesos están concluidos”, expresó.

Por otro lado, la titular de Avipar, Blanca Ceuppens, manifestó con respecto a las perspectivas para cerrar este 2025, que el sector proyecta un crecimiento del 8%, ritmo que va a consolidar la estabilidad alcanzada en los últimos años. Para la empresaria, este crecimiento refleja tanto la capacidad productiva del país como la estrategia de inversión y mejora continua de la industria, que apunta a mantener a Paraguay como un actor relevante en el comercio internacional de carne.

Según el último boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), entre enero y agosto de este año se exportaron 3.502 toneladas de carne aviar. Estos envíos generaron divisas por US$ 5,6 millones. Si se suman menudencias y despojos, el volumen total exportado alcanzó las 6.768 toneladas, con ingresos de US$ 7,5 millones.

Opción para consumidores

