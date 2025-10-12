El contenido de la póliza de seguros

Sobre ello, el Art. 1555, segundo párrafo del Código Civil expresa: “… La póliza deberá contener los nombres y domicilios de las partes; el interés o la persona asegurada; los riesgos asumidos; el momento desde el cual estos se asumen y el plazo; la prima o cotización; la suma asegurada; y las condiciones generales del contrato. Podrán incluirse en la póliza condiciones particulares…”.

De existir propuesta de seguro, esta tiene su importancia, no solo por su carácter vinculante ya expuesto sino porque puede ocurrir que en la póliza se pongan de manifiesto divergencias con el texto de la misma. El tomador o asegurado dispone de un mes para reclamar y solicitar que la póliza se ajuste al contenido acordado, transcurrido el cual, sin efectuar la reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.

Es por tanto recomendable estudiar el texto de uno y otro documento para verificar si la póliza refleja lo acordado y que no hay divergencias con la propuesta, que normalmente se deben a errores, pero que si no se formula la declaración correspondiente se convertirán en cláusulas contractuales obligatorias para ambas partes.

Además, debemos señalar la característica del contrato de seguro, como un contrato de adhesión en el cual se han interpuesto cláusulas prediseñadas como las generales y específicas aprobadas por la autoridad de control que imponen obligaciones y cargas a cada una de las partes intervinientes.

Sin embargo, la intervención de la autoridad de control en los clausulados, supone con ello que existe una suerte de garantía con respecto a los fundados requerimientos de la Ley N° 1334/98 de Defensa al Consumidor y Usuario que requiere que todo contrato contenga entre otras exigencias que:

-la información sea clara sobre el servicio…Art. 6° inc. d); Art. 8°;

-la recepción del servicio sea en tiempo, cantidad, calidad y precio prometidos…Art. 6° inc. i);

-esté clara la vigencia y plazo del servicio…Art. 9°;

-esté claro el precio del servicio, impuestos, etc…Art. 10°;

-asegure en forma clara, correcta y precisa la descripción del servicio, calidad, precio, plazo, entre otros…Art. 15°.

Es fundamental entonces que la póliza contenga la información exacta de los términos del contrato y que exista claridad en los clausulados de las pólizas, textos legibles a simple vista y redactados en lenguaje claro y comprensible para el asegurado, ya que su oscuridad será interpretada posteriormente en perjuicio del asegurador.

También en la propuesta y posteriormente en la factura se debe destacar en forma expresa, cuando resulte como operación de crédito, el número de pagos a efectuar; los recargos a la prima como gastos administrativos; el monto de los intereses y el precio al contado del seguro, ya que en este caso el asegurado tendrá derecho a la reducción proporcional de los intereses.

Si el financiamiento del costo del seguro está documentado en “pagarés”, se deberá destacar en forma expresa los derechos y obligaciones de las partes en caso de incumplimiento, con la indicación de los intereses por mora.

Y si se utilizan los medios electrónicos como sitios web o app, el asegurador debe “insertar” todos los condicionados de pólizas de tal forma a que el asegurado/consumidor tenga una alternativa más de verificar sus condiciones, hacer consultas y solicitar aclaración sobre el contenido de su póliza.

Así, la información clara contenida en la póliza permitirá evitar conflictos innecesarios, pero a su vez requiere el compromiso del asegurado/consumidor en leer los textos y/o asesorarse con su comercial o agente de seguros sobre aquellas cláusulas que requieran una mayor interpretación. De la buena comprensión surgirá una buena relación.

(*) Abogado