Del corral a la blockchain: tokenización y soberanía frente a la crisis del dólar

¿Cómo protegemos el sudor del productor en este escenario? La respuesta no es esperar mejores vientos, sino tomar el control mediante la tokenización de activos agropecuarios, la cual surge no como una opción, sino como el único camino hacia la verdadera soberanía financiera del productor.

El espejo brasileño: El agro como moneda

No estamos hablando de ciencia ficción ni de teorías lejanas. En Brasil, nuestro principal competidor y socio, la tokenización ya es una realidad operativa en el sector agropecuario. A través de iniciativas como Agrotoken, los productores brasileños ya transforman sus granos y ganado en activos digitales que utilizan para comprar maquinaria, pagar fertilizantes o garantizar créditos. Esto les permite operar sin la necesidad de liquidar sus activos en momentos de precios bajos o alta volatilidad cambiaria. Un ejemplo concreto de la tokenización del ganado es Beef ledger (plataforma tecnológica australiana basada en blockchain diseñada para rastrear la carne de vacuno), que utiliza la trazabilidad de punta a punta, iniciativa que nació originalmente en Australia pero que ha tenido un impacto enorme como modelo de referencia para Brasil y otros países exportadores.

En esencia, BeefLedger es una plataforma de comercio y seguridad alimentaria que utiliza blockchain para crear un ecosistema donde cada animal es un activo financiero rastreable.

Los tres pilares que sostienen este sistema se explican a continuación:

1. El “pasaporte digital” del animal

Desde que el ternero nace, se le asigna una identidad digital única en la blockchain. A diferencia de una simple planilla de Excel, esta información es inmutable.

Trazabilidad total: Se registra la genealogía, las vacunas recibidas (y todos los eventos sanitarios), el tipo de alimentación y traslados entre potreros.

Prueba de procedencia: Esto garantiza al comprador final (por ejemplo, un importador en USA o Europa) que la carne no proviene de zonas deforestadas o de contrabando, lo que genera un sobreprecio (premium) por la confianza.

2. Tokenización del crecimiento (financiamiento)

Aquí es donde se vuelve una herramienta financiera para el productor. BeefLedger permite “fraccionar” el valor del animal a través de tokens.

Inversión desintermediada: Un inversor puede comprar tokens que representan kilos de carne en pie. Ese dinero llega directamente al productor para cubrir costos de pastura, sanidad o suplementación.

Retorno automático: Cuando el animal llega al frigorífico y se liquida la venta, el sistema (mediante un contrato inteligente) distribuye automáticamente la ganancia al inversor y al productor, basándose en los datos reales de peso y calidad registrados en el gancho.

3. El “oráculo” y la seguridad alimentaria

Para evitar el fraude (que alguien diga que vende carne de primera cuando es de segunda), el sistema utiliza sensores e inspectores que actúan como oráculos.

Sensores: Básculas inteligentes y caravanas electrónicas suben el peso del animal a la nube sin intervención humana.

Smart contracts: El pago sólo se libera si se cumplen ciertas condiciones preacordadas (ej. peso mínimo, edad, categoría, cumplimiento del protocolo sanitario, etc.).

Este modelo es muy relevante para el Paraguay por las siguientes razones:

-Elimina la “caja negra” del frigorífico: En el modelo de BeefLedger, los datos de rendimiento de la carcasa son visibles en la red para el productor y los inversores al mismo tiempo que para la industria. No hay forma de manipular las liquidaciones.

-Activo colateral: El productor paraguayo, al tener su ganado tokenizado bajo un estándar similar al de BeefLedger, podría usar esos tokens como garantía para obtener insumos, tal como ya sucede en Mato Grosso (Brasil), sin pasar por la burocracia de una carpeta bancaria tradicional.

-Defensa de precios: Al demostrar una trazabilidad inviolable, el productor puede negociar por fuera del precio “commodity” general, apelando a mercados que pagan más por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

En resumen, sistemas como BeefLedger transforman al ganado de ser un simple animal en el campo a ser un activo financiero digital inteligente, dándole al productor la soberanía de saber exactamente qué produce, cuánto vale y quién se lo paga, sin intermediarios que oscurezcan la transacción.

Transparencia contra el arbitraje

El conflicto entre productores y frigoríficos por la falta de transparencia en la formación de precios es de larga data. Si bien el índice del novillo de la APEC es un avance extraordinario, la tokenización permite llevar esa referencia al siguiente nivel. Tokenizar un animal significa convertir ese valor físico en un activo digital inviolable registrado en una red blockchain.

Mediante contratos inteligentes, la liquidación de la hacienda deja de ser una discusión subjetiva en la báscula para convertirse en una transacción automática basada en datos objetivos (peso, edad, sanidad, calidad, etc.) certificados digitalmente. Esto devuelve el poder de negociación al campo: el activo ya tiene un valor digital transable y transparente antes de entrar a la planta industrial.

¿Qué es la blockchain? El libro de actas digital

Para entender la tokenización, primero debemos entender la blockchain (cadena de bloques). Se lo puede describir como un libro de actas digital en el que se anotan todos los eventos del campo (nacimientos, pesajes, eventos de sanitación, suplementación, ventas, etc.). La diferencia es que este libro no está en una oficina, sino en miles de computadoras al mismo tiempo. Una vez que se escribe algo, nadie lo puede borrar ni modificar. Es una verdad compartida que garantiza que, si un token dice que hay 500 kg de carne, esa información es real y verificable, eliminando la necesidad de confiar ciegamente en la liquidación del frigorífico.

Comercio desdolarizado: activos respaldados por commodities

La mayor oportunidad para Paraguay radica en desacoplarse de la “dictadura del dólar” mediante el intercambio directo de valor. La tokenización permite exportar carne y recibir a cambio activos digitales estables respaldados por commodities.

¿Qué significa esto? En lugar de recibir una moneda sujeta a la inflación de otro país, el productor puede recibir tokens cuyo valor está anclado a recursos reales, como granos certificados en silos (ej. tokens de soja o maíz) o incluso energía hidroeléctrica.

Al ser activos respaldados por bienes que el mundo siempre necesitará para comer o producir, su valor es intrínseco y mucho más estable que el dólar.

Es, en esencia, convertir nuestra carne en una moneda global soberana.

Certificación y seguridad: El “Warrant Digital”

Esta operativa se apoya en la Certificación 4.0. Cada animal cuenta con una caravana electrónica (RFID) vinculada a su identidad en la blockchain. Las empresas certificadoras validan la existencia física del ganado y sus atributos. Así, el token se convierte en un warrant digital con validez legal, garantizando que detrás de cada activo digital hay un respaldo real, auditable y asegurable las 24 horas.

La tecnología ya está disponible y nuestros vecinos ya la aprovechan. Lo que se requiere es la proactividad de nuestros gremios para construir un ecosistema digital soberano. Es hora de que el valor de la producción ganadera se mida con una vara justa, transparente y, sobre todo, propia.

Para aterrizar este sistema en Paraguay y romper la dependencia en la industria (frigoríficos) y en el dólar, se necesita una estrategia de dos frentes: el marco legal (Estado) y la acción gremial proactiva (productores).

El gran desafío es que, al no ser una cadena integrada verticalmente (a nivel país), el ganadero debe crear su propia “autopista digital” para no seguir siendo el eslabón más débil de la cadena.

La hoja de ruta sería la siguiente:

1. Rol del gobierno: Marco legal

Paraguay ya tiene un camino recorrido con la Ley N° 6977/22 de activos virtuales, pero falta “sintonía fina” para el agro. El gobierno debería dar los siguientes pasos: - Regulación de “Tokens de Activos Reales” (RWA): La Comisión Nacional de Valores (CNV) debe crear una normativa específica para que un token de ganado sea reconocido legalmente como un warrant digital o una Cédula de Producto Rural (CPR), similar a la de Brasil. Esto permitiría que el token tenga validez ante la justicia en caso de incumplimientos.

- Impulso al guaraní digital (CBDC): El Banco Central del Paraguay (BCP) debe acelerar el proyecto del guaraní digital. Esto permitiría que los contratos inteligentes se liquiden en moneda nacional digital de forma instantánea, sin pasar por los tiempos y costos de la banca tradicional.

- Homologación de la trazabilidad digital: El SENACSA debería permitir que los datos de trazabilidad (SIGOR) se integren vía API con redes blockchain. Así, la sanidad del animal queda certificada por el Estado pero “tokenizada” para el mercado financiero.

2. El rol del gremio (ARP / APEC): Soberanía Digital

Dado el conflicto constante con los frigoríficos (el oligopsonio), los ganaderos no pueden esperar a que la industria cambie. Deben tomar la iniciativa:

A. Crear el “Hub tecnológico ganadero”

La ARP o la APEC deberían fundar una plataforma gremial de tokenización propia. En lugar de que cada ganadero intente hacerlo solo, el gremio pone la infraestructura.

- Certificación gremial: el gremio actúa como el “oráculo”. Si la ARP certifica que el productor “X” tiene 1.000 novillos tokenizados, ese sello gremial le da confianza al inversor internacional o a la proveedora de insumos.

B. Alianzas con “agroFintechs” regionales

No hace falta inventar la tecnología desde cero. El gremio puede firmar convenios con empresas como Agrotoken (que ya opera en Brasil y Argentina) para que desembarquen en Paraguay con el respaldo de la ARP. Esto permitiría que el ganadero paraguayo empiece a pagar sus vacunas, raciones o genética con “tokens de carne.”

C. El novillo como colateral bancario

El gremio debe negociar con la banca (o crear su propia cooperativa financiera digital) para que acepten los tokens como garantía real. Actualmente, un novillo en el campo es un activo “difícil” de prendar para un banco; un token con trazabilidad blockchain e identidad digital es un activo de bajo riesgo que debería bajar las tasas de interés.

Conclusión: de la queja reactiva a la acción soberana

La tokenización y la digitalización de activos no representan simplemente una “mejora tecnológica”; son más bien un cambio de paradigma que traslada el centro de gravedad del negocio ganadero. Durante décadas, el productor paraguayo ha señalado, con justa razón, la asfixia económica provocada por el oligopsonio industrial y la arbitrariedad de un mercado que no le pertenece, lo cual crea un ambiente de suma incertidumbre y falta de previsibilidad. Sin embargo, el diagnóstico por sí solo no cura la enfermedad.

Es hora de que el gremio ganadero abandone la postura reactiva y adopte una posición proactiva y disruptiva. La tecnología ofrece hoy al productor ganadero las herramientas para independizarse de las estructuras que hoy capitanean la cadena de valor. Al tokenizar la producción, los productores dejan de entregar animales para empezar a comercializar activos financieros transparentes, auditables y soberanos.

El frigorífico debe dejar de ser el dueño del precio para convertirse en lo que realmente debe ser: un prestador de servicios logísticos e industriales. Pero este empoderamiento no vendrá por decreto ni por concesión de la industria; vendrá de la mano de productores decididos a digitalizar su riqueza, a crear su propia infraestructura de valor y a hablar el lenguaje del nuevo orden económico mundial. La herramienta ya está aquí. El siguiente paso no es técnico, es de liderazgo. Es momento de tomar acción y reclamar el lugar que les corresponde como uno de los principales motores de la economía nacional.

Activo digital

Tokenizar un animal significa convertir ese valor físico en un activo digital inviolable registrado en una red blockchain.

(*) Doctor en Ciencias Veterinarias, MAgSc in Farm Management.