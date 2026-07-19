Electricidad: mitad del consumo en 2040

Con la meta de referencia, entre otras medidas, la CE pide a los gobiernos que los impuestos de la electricidad no sean superiores a los del gas.

Saltar del 23% al 46% en trece años

Añade el material informativo que en Bruselas han desvelado un nuevo plan de acción que marca el objetivo “indicativo” de conseguir que la electricidad represente el 46% del consumo energético del bloque, desde el 23%, en el que lleva estancado una década, a casi la mitad de la demanda de energía en Europa.

Agrega EFE en su material informativo que avanza la adopción de medidas para superar los obstáculos que frenan el despliegue del programa.

Diferencia de precios

Uno de los principales obstáculos, especifica la agencia de noticias, es la diferencia de precio, porque la energía eléctrica es hasta tres veces más cara que el gas.

La “disparidad”, según apunta el redactor, representa para la Comunidad Europea una barrera “estructural y crítica” que “debe ser resuelta” para impulsar la electrificación de hogares y empresas.

Que los impuestos que grava la electricidad no sean más altos

¿Cómo procedería para remover el obstáculo de la disparidad? El Ejecutivo comunitario-europeo, explica, acompaña la estrategia en cuestión con una propuesta de directiva en la que, entre otras cuestiones, insta a los Estados miembros a que los impuestos sobre la electricidad no sean más elevados que los que se aplican al gas.

Trece años de distancia

La Comisión Europea (CE) informó en Bruselas su intención de que en 2040, en lo concerniente a consumo energético, lo eleven del 23% al 46%.