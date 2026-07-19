Industria forestal consolida sus exportaciones con valor agregado

La industria forestal local sigue consolidando su crecimiento. Según el Instituto Forestal Nacional (Infona), entre enero y junio de este año las exportaciones del sector sumaron US$ 48,1 millones y 85.607 toneladas, lo que representó incrementos interanuales del 10,8% en valor y del 3,6% en volumen.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el carbón vegetal y sus derivados, que continúan liderando envíos al exterior. Además Reino Unido, Estados Unidos y Brasil se ubicaron entre los principales mercados de destino.

Más industrialización y mercados de mayor valor

La presidenta del Infona, Cristina Goralewski, señaló que el crecimiento de la industria se debe a un proceso de transformación que consolidó durante la última década, en el que Paraguay dejó de exportar principalmente materia prima para avanzar hacia productos con mayor valor agregado. Explicó que el país pasó de comercializar rollos de madera y tablas a desarrollar una industria capaz de ofrecer productos con mayor procesamiento y mejores precios en el mercado externo.

“Hoy estamos exportando más valor agregado con mejor precio y a mercados más exigentes. Entre los cinco principales destinos de las exportaciones forestales de Paraguay figuran Reino Unido, EE.UU. y Chile, países que cuentan con una importante industria forestal, pero donde Paraguay está logrando posicionar sus productos”, destacó.

Goralewski agregó que la expansión del rubro también genera fuerte impacto socioeconómico, al impulsar la creación de empleos y favorecer el desarrollo de la producción forestal en distintas regiones del país.

Estratégico para la economía

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros, afirmó que Paraguay atraviesa un momento de crecimiento económico, social y ambiental impulsado por normas, regulaciones y leyes que fueron promovidas con la participación de los distintos sectores. En ese contexto, sostuvo que el sector forestal se consolidó como una de las actividades con mayor potencial para el desarrollo del país. Según de Barros, históricamente la economía paraguaya se sustentó en la agricultura y la ganadería, pero aseguró que actualmente la actividad forestal muestra un auge sostenido y un enorme potencial de expansión.

Asimismo, indicó que cerca del 80% de la agroindustria utiliza energía generada a partir de chip de eucalipto, lo que contribuye a disminuir la presión sobre los bosques nativos y favorece la producción de energía limpia y renovable. “Para nosotros desde el punto de vista ambiental es clave y estratégico, ya que reduce la presión sobre los bosques nativos y permite generar energía limpia y renovable”, expresó.

Añadió que el aumento del potencial del rubro forestal no sería posible sin las inversiones del sector privado, que consideró fundamentales para consolidar la actividad. En ese sentido, afirmó que Paraguay ofrece la previsibilidad que buscan los inversionistas. “Me toca la responsabilidad de aprobar, evaluar y analizar las inversiones que llegan al país. Hoy tenemos millones de dólares en proyectos y nos convertimos prácticamente en un hub de negocios sostenibles”, sostuvo.

Plantaciones e inversiones

Por su parte, el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Diego Puente, afirmó que Paraguay atraviesa un momento histórico, con cerca de 400.000 hectáreas de plantaciones forestales y un ritmo de crecimiento cercano a las 50.000 nuevas hectáreas reforestadas cada año. “Esto genera un crecimiento exponencial que se traducirá en nuevas industrias y en una mayor producción de bienes con valor agregado. Estamos convencidos de que la industria forestal tendrá un papel importante en el crecimiento de la economía paraguaya”, alegó.

Madera contrachapada: producto estrella

En cuanto al comercio exterior, señaló que el desempeño del sector en 2026 supera al registrado en 2025 y estimó que en los próximos años, la madera contrachapada se convertirá en el “producto estrella” de las exportaciones forestales, antes de avanzar hacia productos de mayor valor agregado.

Puente añadió que uno de los principales desafíos sigue siendo el acceso a instrumentos financieros adaptados a la realidad del sector. “Si bien hoy existen mejores condiciones que hace algunos años, todavía hay margen para desarrollar productos financieros acordes a la industria forestal y ampliar acceso”, concluyó.

Alza anual del 10,8

Los envíos sumaron US$ 48,1 millones y 85.607 toneladas, alza interanual del 10,8% en valor y del 3,6% en volumen, durante el primer trimestre del año.