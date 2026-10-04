El seguro como estabilizador financiero

Durante mucho tiempo, las empresas operaban con proveedores y clientes con menos exigencias ya que se comercializaba con pocos mercados. Hoy, la globalización obligó a trabajar con múltiples proveedores y más exigencias generando así nuevas amenazas: problemas logísticos, adaptación a nuevos procesos, mayores desafíos en tecnología y complejidad en instalaciones adaptadas a exigencias internacionales de los mercados. Por eso, la necesidad de protección es diferente. Ya no basta con cubrir únicamente los daños directos o los riesgos que ocurren dentro de una empresa, los seguros deben ofrecer una protección más amplia y adaptada a un entorno en el que los riesgos están conectados y pueden afectar simultáneamente a varias actividades económicas.

Frente a esta realidad, el seguro cumple una función esencial: transformar una pérdida potencialmente devastadora en un costo anticipado y administrable. Mediante el pago de una prima, las empresas pueden transferir determinadas consecuencias económicas de los acontecimientos inciertos, protegiendo su patrimonio, su liquidez y su capacidad de continuar operando. La verdadera importancia del seguro no reside solamente en reparar lo que se ha perdido, sino también en evitar que una pérdida se transforme en una crisis financiera.

Una industria que sufre un incendio, una empresa exportadora cuya mercadería resulta dañada durante el transporte o una institución que enfrenta un ataque cibernético pueden experimentar consecuencias que comprometan su continuidad. En estos casos, la indemnización aseguradora permite recomponer recursos y reducir la necesidad de recurrir al endeudamiento extraordinario, liquidar activos o suspender inversiones.

La función estabilizadora del seguro adquiere entonces una particular relevancia en las economías, donde muchas empresas disponen de una capacidad financiera limitada para absorber pérdidas extraordinarias. En Paraguay, por ejemplo, sectores como la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y el transporte están expuestos a acontecimientos que pueden afectar simultáneamente su patrimonio y sus ingresos. Una adecuada estructura de aseguramiento constituye, por tanto, una herramienta de estabilidad empresarial.

No obstante, para las aseguradoras, la concentración de riesgos, la fluctuación de los costos de reparación, las interrupciones en el comercio internacional y la creciente frecuencia o severidad de determinados acontecimientos pueden comprometer los modelos tradicionales de contratación de seguros. El reaseguro adquiere aquí una importancia estratégica, al permitir dispersar el riesgo en una “red mundial” ampliando la capacidad de absorción de pérdidas del mercado asegurador.

Sin embargo, debemos reconocer que el seguro no puede absorber todas las consecuencias de la incertidumbre económica. Existen riesgos excluidos, pérdidas que no son asegurables y siniestros cuya magnitud puede superar la capacidad del mercado en tantos riesgos, como inflación, pérdida de competitividad o determinadas consecuencias de las decisiones políticas y comerciales no encuentran respuesta en una póliza.

También resulta importante considerar el lugar que ocupa el seguro dentro de las decisiones financieras. Con demasiada frecuencia, las primas son consideradas exclusivamente como un “gasto operativo” cuyo importe debe reducirse. Esta interpretación desconoce el costo financiero que puede representar una pérdida no asegurada. La comparación relevante no debería limitarse al precio de la cobertura, sino incorporar la magnitud de los daños potenciales y su efecto sobre la continuidad de las operaciones.

En definitiva, el progreso del comercio obliga a comprender el seguro desde una perspectiva más amplia. Su contribución no termina en la relación contractual entre asegurador y asegurado, su alcance se consolida como un instrumento de estabilidad financiera y continuidad económica. Su mayor aporte consiste en impedir que un acontecimiento adverso, inevitable en ocasiones, destruya el patrimonio y la capacidad productiva construidos durante años.

Evitar crisis financiera

La verdadera importancia del seguro no reside solo en reparar lo que se ha perdido, sino también en evitar que una pérdida se transforme en una crisis financiera.

(*) Abogado