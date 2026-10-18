Industrialización y competitividad ¿ficción o realidad?

“Dato mata relato: El relato oficial festeja récords de demanda y una electricidad que “superó a la biomasa por primera vez en toda la historia”.

Sin embargo, los datos duros dicen otra cosa: sin el “consumo cripto” (Top V Mundial), el consumo eléctrico local creció en 2025 solo a la mitad que el PIB (+3,1 % frente a +6,6 %), donde el PIB se explica por la energía útil (BEU-VMME) vs. finanzas ANDE.

No es, ni fue, un problema de energía en más de cinco décadas para el desarrollo, con los “mi$mos” irmãos y tratados, siempre fue un problema de analfabetismo funcional energético, porque se antepusieron los recursos de corto plazo y las cuotas de poder al desarrollo país. Sobran leguleyos y expertos, que nunca dieron con la tecla de la debida interpretación econométrica/energética, por ello me propuse hacerlo según mi humilde saber y entender (perdón, a la Academia Pronii), mirando siempre desde la popular, puteando cuando se juega mal y aplaudiendo cuando los pysã tronko dan de seguido dos pases correctos, inclusive perdiendo 6-0, a pesar de que el DT sea todo un “proSor dotor”.

Varias veces señalé y repito que la demanda energética de un país está muy relacionada con su producto interno bruto (PIB), con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus habitantes. El consumo de energía por habitante constituye, por tanto, uno de los indicadores más fiables del grado de desarrollo económico de una sociedad, incluso cuando los Chicago Boy’s presuponen que se está en la gatera de la indu$trialización, con la parafernalia del marketing a full, pero la verdad es la única realidad.

En honor a los lectores Sapiens, no repetiré todo lo ya señalado por más décadas en múltiples artículos a la fecha, por ello no pondré referencias que están disponibles en la web, trataré simplemente de analizar los resultados oficiales a la fecha, sin hacer juicio de valor, solo puntualizaciones, (pre)visualizando el pos-2026, ayudado en parte por la IA expondré gráficamente los resultados señalados (una imagen vale más que palabras) y que cada lector Sapiens saque sus propias conclusiones. Si estoy equivocado en esta y/o algunas de mis múltiples publicaciones al respecto, no dudo de que la “juri$prudencia” local, así como expertos/académicos/historiadores (Pronii) me lo harán notar públicamente.

Las cinco conclusiones de la IA

1) La energía útil sin cripto predice el PIB: sin la cripto (30% del facturado por ANDE), el PIB real 2025 se reproduce con un error de 0,3% y la productividad por TEP útil no cambia (17.800 dólares aproximadamente). Ergo: el crecimiento eléctrico fue casi todo cripto (83%), ya que el Consumo local solo creció +3,1 % con un PIB de +6,6 %.

2) Cada kWh vale distinto (aproximadamente): el consumo local sostiene -2,8 dólares de PIB por kWh y la industria -3,1; mientras la cripto aporta -0,06 (unas 50 veces menos).

3) La ANDE puede quedar en default al 2028: al vencer los contratos cripto (31/12/2027), salvo quizás la combinación adecuada (estrategia & gestión), pero no con los mi$mos. El techo considerado es el 50% de IB, ya que en la EBY los mi$mos se autolimitaron al 20%, hasta el momento.

4) Quizás los “mi$mos” planteen el “tarifa$o salvatore”, a modo y semejanza de lo acontecido post Récord Guinness IB 2016 y “tarifa$o” marzo 2017 (Pliego 21), y/o quizás decidan llevar el consumo cripto al máximo maximorum al 2028, preelectoral, y que se vean los que vendrán adelante, tipo Municipalidad Asunción – post “Nene$ho” sudado en calle 7.

5) Ergo: la década perdida con los mi$mos se decide a fines de 2027: con los contratos cripto y la (supuesta) renegociación del Anexo C, la tarifa industrial de 2030 puede quedarse en -40 (menor a la tarifa técnica actual deUS$ 44,33) o dispararse a -100 dólares por MWh (precio marginal regional 85, más peajes y comisiones) con la inminente Importación, ante el evidente Statu Quo.

La singularidad econométrica, la evidencia ignorada

Durante la década en que PIB y electricidad, teóricamente, caminaron tomados de las manos. En 2024 se soltaron: el salto de ese año se aparta 5 desviaciones estándar de la serie 2004–2025. Pero no fue la economía “by Chicago Boy’s” la que pisó el acelerador; fue un cliente: el monopsonio cripto que, para ubicarse “Top V Mundial”, le dio de comer al monopolio ANDE. Al ritmo de la cripto, la electricidad se multiplicó por 4,3 en la década; sin ella creció +47% contra +50% del PIB. La misma economía, pero foto diferente, con el mismo telón de fondo, mientras prosigue la parafernalia del marketing indiviso (la demanda de EE creció 50% en los últimos tres años, PY2X, entre otros).

Ergo: el consumo país de electricidad dejó de ser termómetro del PIB, aunque leguleyos y expertos estimen reservas e inversiones a “ojímetro” (10% Vaca Muerta). Aclaro que no estoy en contra de las cripto, como alternativa de eficiencia (mayor factor de carga y/o facturación), pero el modo y la toma de decisión, quizás, fue extemporánea buscando el bien mayor país.

Década 2020-2030: escenarios probables frente al techo de Itaipú y Yacyretá

Como oficialmente hablan de potencial probable, a futuro haré lo mismo; total, en un escenario hipotético estándar al 2030, la demanda ya usaría el 87/95% del 50% paraguayo, por derecho, de IB y EBY (seco/húmedo). Con la cripto en su actual ritmo, el techo se tocaría en el corto plazo para un año seco. ¿Luego qué? Más aún si nada se hace/hizo con los “mi$mos” y el statu quo (enroque). “Estamos al borde del Abismo y dimos un paso al frente”, he’i correli.

ERGO: el seudo “hub energético regional” se apaga antes de inaugurarse, si la energía sigue yendo a quien menor valor agrega y con ello se aleja aún + el famoso PY2X perifoneado por el marketing, quizás para el próximo siglo, pero no para la década. Mientras tanto, en la década perdida, la deuda externa casi se cuadruplicó, pero el IED jamás superó el 2% del PIB, a pesar del marketing.

BEN 2025: lo que muestra y lo que oculta

Según Pitágoras, con cripto el consumo final crece +8,2% contra un PIB de +6,6% y la economía “se vuelve menos eficiente” (+1,5%). Sin cripto, crece +5,0% y la eficiencia mejora (-1,5%). El famoso cruce electricidad vs. biomasa (27,6% contra 25,5%) también es by cripto: sin ella, la electricidad apenas llega al 22,4% y la biomasa sigue en la pole. Y no olvidar que la mitad de la energía real del país son derivados importados (Gasoil - exportamos US$), la mayoría para un transporte urbano (obsoleto y subsidiado) y/o para producir granos (secados con leña) que otros consumen, mientras aquí subsistimos con el “asadito peteî grill” con jopara.

¿Por qué el BEN (Balance Energético Nacional) del VMME no lo menciona? Parecería que, al igual que Rasputín, no tiene dónde meterla: la metodología no prevé 1.300 MW adjudicados directamente, que no producen bienes o valor agregado, sumado a que la ANDE no publica el GCIE por separado; así, la Cripto termina escondida en “Otros”. Económicamente, minar es solo exportar energía incorporada en un hash. ERGO: el monopsonio recaudó todo lo invertido, y según recuerdo by hive, pidio mantener el statu quo al 2037.

Memoria ANDE 2025: un récord que no es del país

Récord: 29.419 GWh (+12,5%). Pero el 83% de los GWh nuevos facturados fue by cripto (2.549 de 3.066 GWh); el consumo local creció solo +3,1%, tal como había preopinado. Mientras tanto, las pérdidas se llevaron 6.900 GWh (23,5%), unos 286 millones de dólares por año como mínimo, pero nadie ve, ni dice, ni hace algo al respecto de esta tremenda realidad. ERGO: Siempre tuve la razón: la memoria muestra una empresa monopólica que factura más, pero no un país que produce más.

Valor agregado por kWh

Cada MWh entregado a la industria se asocia a US$ 3.060 de valor agregado, estable desde 2023. Cada MWh vendido a la cripto deja US$ -55-70 a la ANDE, pero genera 50 veces menos valor agregado que la industria. ERGO: a la industria no la frena la tarifa, la frena la factibilidad que no le llega u otra cosa, que ni el CEE/UIP aclara, preocupado quizás con el gasoducto de otros, según su propio INDICEE.

ERGO: asignar 1.300 MW solo a la cripto, mientras la industria debe esperar años por quizás 6 MW, es pretender cambiar 29.000 millones de dólares de valor agregado, potencial industrial, por 530 millones de facturación ANDE. ERGO: Las joyas de la abuela fueron vendidas por 30 criptomonedas.

Racionamiento, importación y tarifas. OOUU HHIINNA, según la IA

-Racionar: recortar 5% del consumo local costaría -2,6 % del PIB; cortar toda la cripto, como máximo, 1%, aunque el pato de la boda sea ANDE y sus acólitos no digan ni miau desde su cómoda poltrona “bina$iona“l”.

-Importar al 2030: el costo marginal regional es -US$ 85 por MWh, el doble de IB (-41); mientras Paraguay cede a 15 (acumulado -4,2), lo que compraría a 85 a corto plazo. Donde la EBY autolimitada, sigue siendo un vórtice del Aña Cua.

ERGO: Con esto se demuestra que el peor negocio es ceder, aunque el valor agregado local sea mínimo. Ergo: Nadie, capaz, controla las cuentas bina$ionales en tiempo y forma.

-Tarifa industrial: Paraguay paga 60–75 dólares por MWh menos que Brasil y Argentina; esa ventaja es la renta país de IB, pero lastimosamente fue desaprovechada por décadas. Cuando no tienes Estrategia, pasas a formar parte de la Estrategia de la contraparte.

-Pérdidas: central más barata del Paraguay a Corto Plazo.

Bajar las pérdidas 8,5 puntos recuperaría 3.000 GWh por año: un tercio de la cripto y/o cinco años de crecimiento local vegetativo. Vale entre 124 millones de dólares (si se compra menos a IB) y unos 8.000 millones (si dicha EE se vuelca al PIB). ERGO: No se necesita una represa, ni tratado, ni fuente; se necesita gestión y actitud, además, EBY atolimitada sería el Backup.

Finanzas de la ANDE 2026–2030 (preliminar)

La ANDE monopólica no quiebra aún, como cualquier empresa privada, ya que su déficit lo paga el usuario en la tarifa (inflada) o el contribuyente a través d el Tesoro, tal como ocurre con otras empresas públicas prebendarias, alejadas del bien común al igual que las “bina$ionales”.

ERGO: Ninguna medida “per se” alcanzará para evitar la copaconización de ANDE post dead line, quizás una buena “ge$tión” y medidas conjuntas otorguen un delay. No tomar medidas conjuntas y mantener el statu quo solo hará que el déficit acumulado a 2030 (1.280 millones) iguale la deuda actual de la ANDE. Recordemos que el ratio Endeudamiento/Patrimonio llegó al 100% (2024) y bajó en 2025, gracias a la depreciación del US$ (25% en 18 meses).

Balance: lo positivo y lo negativo

No todo es malo, y conviene decirlo: la economía real es más eficiente de lo expresado (intensidad sin cripto -14% en 2020–2025), los hogares e industrias usan menos energía útil por dólar, las pérdidas bajaron teóricamente (27,6% a 23,5%), la matriz energética hoy es mitad renovable y propia, la tarifa industrial sigue siendo una de las más bajas de la región, pero no por ello Paraguay pasa del papel a la práctica pese al marketing.

ERGO: lo positivo de fondo está en la economía local; lo que hoy luce como fortaleza es lo más frágil sin proteccionismo e internacionalización. El Paraguay debe volver a consumir lo que el País produzca, y a defender nuestros derechos, tal como en la época del Dr. Francia a pesar de los Bina$ionales, creen que la Navegación aguas abajo es por obra y gracias de IB aguas arriba.

¿Qué se está haciendo mal y qué hacer, ayudado por la IA?

Si bien como ciudadano responsable miro el partido desde la popular con la tricolor puesta, nunca fui partidario de decir o preopinar qué deben hacer los dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, ya que se supone que el gobierno siempre elige a sus mejores hombres para cada puesto con fines específicos (táctica) en cumplimiento de una estrategia país. Si el Gobierno elige “pysã tronkos” al frente de las Instituciones, evidentemente otros fines tendrá. “Cuando un Gobierno no combate la delincuencia o la corrupción, el Estado fracasa o se convierte en un cómplice”. (Nayib Bukele).

Aclarado el punto, me permito realizar algunas sugerencias con voz y sin voto, como algunos “ju$tos” representantes indivisos CDA “bina$ionales”. “Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda”. (Upton Sinclair).

1. Bajar las pérdidas eléctricas, tal como sugirió el Ángel c/Hipermetropía.

2. Ejercer la soberanía en las “bina$ionales” luego de décadas, contratando el 50% que nos pertenece por derecho y, al menor costo: sin perjuicio de efectuar posteriores reclamos, inclusive internacionales.

3. No renovar/limitar los contratos cripto con tarifa fija en el corto plazo (o solo con tarifa al costo marginal, interrumpibilidad y/o fuente propia).

4. Realizar subastas públicas y transparentes de excedentes. Dar factibilidad primero a la industria y los servicios con mayor valor agregado. Luego priorizar inversiones que estén atadas solo a nuevas fuentes y valor agregado, tal como sucede en el resto de la región (coaching).

5. Invertir en transmisión y distribución al ritmo de la demanda local, se supone que para eso el MIC creó un portal llamado Mapa de Inteligencia Competitiva, aunque hoy, en los hechos no sirva para un joraca (https://www.mic.gov.py/mapamic/) s, pero la intención es válida.

6. Electrificar el transporte obsoleto - ¡URGENTE!. Anular todo subsidio ¡IN TOTUM!.

Corolario

Quien controla la producción, la distribución y el costo de la energía tiene en sus manos el motor de la industrialización y la competitividad de un país. Quizás por eso los irmaos “bina$ionales” lo realizan hace décadas.

La soberanía no se pide, se ejerce. No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender. (Arturo Illia).

El peso de la demanda

La demanda energética de un país está muy relacionada con su PIB, su capacidad industrial y el nivel de vida alcanzado por sus habitantes.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala – Octubre 2026 – Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.