Residuos sólidos urbanos

¿Qué es un residuo sólido?

Un residuo sólido es todo material desechado una vez cumplida la función para la cual fue fabricado o preparado. Comúnmente se llama «basura», indicando que ha dejado de tener utilidad. Pero, dado que los residuos sólidos pueden ser sometidos a reciclaje, reutilización o recomposición, es importante establecer una diferencia entre residuo y desecho. En este sentido, un residuo o «basura» que ya no puede someterse a ninguno de esos procesos pasa a convertirse en desecho.

¿Cómo se clasifican los residuos sólidos?

Se clasifican según diversos criterios. Así, por su composición hay residuos orgánicos (son biodegradables) e inorgánicos (no son biodegradables) y, por la capacidad de descomponerse o no por la acción de los microorganismos, se agrupan en residuos biodegradables (restos de alimentos y vegetales, papeles, tela, entre otros) y no biodegradables (metales, pilas, vidrio, entre otros). Además, según que puedan someterse o no a procesos de recuperación como materia prima para la fabricación de nuevos productos, los residuos sólidos pueden clasificarse en reciclables y no reciclables. También, según el origen, podemos hablar de residuos peligrosos (como los hospitalarios e industriales), entre otros.

Los residuos sólidos se asocian con vertederos, rellenos sanitarios, reciclaje y compostaje. Al respecto, se conoce con el nombre de vertedero, tiradero o basurero el espacio físico en el cual se depositan los RSM (Residuos sólidos municipales) recolectados. El vertedero a cielo abierto es el que carece de cobertura o protección ambiental en la parte superior cada vez que recibe un depósito de residuos sólidos y, vertedero con relleno sanitario, cuando es cubierto con una capa de tierra cada vez que se depositan en él nuevos residuos, con el fin de evitar los graves problemas ambientales relacionados. El concepto de reciclaje hace referencia a la utilización de los residuos sólidos como materia prima para fabricar nuevos productos y así disminuir la producción de los residuos sólidos urbanos (RSU ). Por su lado, el compostaje es un mecanismo por el cual los residuos biodegradables son mezclados con el suelo y mediante un proceso de putrefacción se transforman en abono orgánico.

El manejo adecuado de los RSU implica considerar las tres etapas principales: recolección, transporte y disposición final de los mismos. Para esto se requiere de administraciones municipales capaces y honestas, educación, capacitación, clasificación de residuos, transporte diferenciado, aprovechamiento de RSU como materias primas, entre otros.