Técnicas de estudio: resumen y subrayado

En el resumen no damos nuestra opinión, sino que abreviamos y exponemos brevemente el texto leído.

El lingüista Teun.van Dijk plantea que los hablantes empleamos ciertas reglas generales cuando resumimos: omitir, seleccionar, generalizar y construir o integrar.

Paso 1

Lee el texto con mucha atención

La expansión del conocimiento científico que tuvo lugar a principios del siglo XVII se atribuye muy a menudo al redescubrimiento del saber antiguo que alumbró el fenómeno del Renacimiento.

Pero cuanto más estudia uno esa explicación, menos correcta le parece. Entre Arquímedes y Eratóstenes hubo cuatrocientos años de especulación sobre el mundo natural, llevada a cabo por algunas de las mejores mentes que la ciencia haya conocido, pero no puede dec irse que acumulasen un inmenso caudal de conocimientos sobre el funcionamiento del mundo natural. Si la ciencia entre los años 1600 y 2000 se hubiera movido al mismo ritmo, partiendo del conocimiento que poseían los griegos y usando sus mismas herramientas, no habríamos añadido mucho a los conocimientos que heredamos de ellos. El redescubrimiento del saber antiguo nos proporcionó una excelente plataforma de lanzamiento, por supuesto, pero se necesitó algo externo a la ciencia para situarla en órbita, algo que no tuvieron los griegos, los árabes o los chinos. Ese algo es una tecnología adecuada.

La tecnología se define en muchos diccionarios como la ciencia aplicada, pero no es más significativo definir la tecnología como ciencia aplicada que definir una gallina como un huevo aplicado. Las gallinas vienen de los huevos, pero los huevos también provienen de las gallinas. Es cierto que gran parte de la nueva tecnología surge de la aplicación de descubrimientos científicos, pero también es verdad que muchos de los descubrimientos científicos han sido a menudo el resultado de aplicar nuevas tecnologías.

La ciencia y la tecnología son, simplemente, dos respuestas diferentes ante las fuerzas de la naturaleza. Mientras que la ciencia es el intento de la humanidad por explicar esas fuerzas, la tecnología es el intento de la humanidad por explotar y aprovechar esas fuerzas. Y el progreso en cualquiera de ellas puede ser fuente de progreso de la otra.

Paso 2

Aclara el significado de palabras desconocidas

- Puedes buscar en el diccionario o en internet

- Leer bien el contexto y entender el sentido de esa manera

Subraya cuál de los significados corresponde a los siguientes vocablos

a- Especulación

1- Efectuar operaciones comerciales o financieras con la esperanza de obtener beneficios aprovechando las variaciones de los precios o de los cambios.

2- intr. Hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente

b- Caudal

1- m. Cantidad de agua que mana o corre.

2- m. Hacienda, bienes de cualquier especie, y más comúnmente dinero.

3- m. Abundancia de cosas que no sean dinero o hacienda.

c- Órbita (poner en órbita)

1- Lanzar al espacio un satélite artificial de modo que recorra una órbita previamente determinada.

2- loc. verb. Lanzar algo o a alguien a la popularidad.

d- Añadido- Añadir

1- tr. Agregar, incorporar algo a otra cosa.

2- m .Postizo, y más particularmente trenza postiza que suelen usar las mujeres.

Paso 3

Subraya

Para elegir qué subrayar, vuelve a leer y responde las preguntas:

a- ¿De qué se habla? - Mirar el título ya da una idea. ¿Qué palabras se repi ten a menudo?

b- Lee las palabras resaltadas en color y agrega otras palabras claves.

c- Escribe algunas notas al margen del texto.

Paso 4

Reconoce el tema principal y los temas secundarios

- En este paso es importante reconocer el tipo de texto, el propósito que tiene.

- ¿Es un texto narrativo?, ¿argumentativo?, ¿expositivo?, ¿literario?

Ejemplo

El autor de artículo explica la interrelación de la ciencia y la tecnología.

- Redactar

- Generaliza los términos que tienen rasgos en común

- Integra las oraciones a partir de las relaciones

- Emplea conectores:

Adversativa: pero, sin embargo, no obstante, no... sino.

Distributiva: no solo... sino también, tanto... como, ya... ya. Causal: porque, ya que, como, puesto que.

Consecutiva: por lo tanto, por consiguiente, por ende, así que, así pues, de manera que, de modo que.

Condicional: si, con tal que.

Concesiva: aunque, a pesar de que, aun cuando, por más que.

Ejemplo: ¿Cuáles son las palabras que se pueden omitir en el primer párrafo?

- (Su respuesta)

¿Qué significa que: Si la ciencia se hubiera movido entre los años 1600 y 2000 partiendo del conocimiento y tecnología de los griegos hubiésemos agregado poco a los conocimientos heredados.

- (Su respuesta)

- Comparte con los compañeros tu resumen.

- Verifica si tu compañero siguió los pasos.