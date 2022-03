El verbo «to be» (3)

Recuerda los siguientes casos

- Hablar sobre nombres

He is Renato - Él es Renato

- Manifestar la edad de alguien o algo

Evelyn is eighteen years old - Evelyn tiene 18 años

- Decir la nacionalidad de alguien

Daicy is English - Daicy es inglesa

- Mencionar la profesión de una persona

He is an actor - Él es un actor

- Expresar emociones

The boy is angry - El chico está enojado

- Forma base

Be kind to everyone - Sé amable con todos

- Infinitivo ser/estar

To be I like to be with you - Me gusta estar contigo

Actividad

Escribe dos oraciones usando el verbo to be para:

- Hablar de nombres.

- Manifestar la edad de alguien.

Fuente: https://bit.ly/3ug7ipi