Situaciones de abuso sexual

Algunos consejos para los niños

- Cuida tu cuerpo: es algo maravilloso y es tuyo, solo tuyo.

- No permitas que nadie toque tus partes íntimas y no toques las partes íntimas de nadie. Y si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas; aun cuando te amenacen y sea un familiar tuyo. Que nadie te haga callar con el miedo y la vergüenza.

- No guardes secretos malos. Cuenta lo que te pasó a alguien en quien confíes y pídele que te proteja inmediatamente y te aleje de la persona que te dañó.

- No hables con extraños, no aceptes regalos de golosinas o juguetes ni nada de ellos. Un/a desconocida/o no es un amigo, si quiere agarrarte, grita y corre pidiendo ayuda.

Recomendaciones para los adultos si conocen a un niño que es víctima de abuso sexual

- Permanece calmado, escucha con atención y nunca culpes ni juzgues al niño. Es importante asegurarle que no es su culpa y reforzar en él la idea de que fue muy valiente al atreverse a contar lo sucedido. Después de haberte contado, debes garantizarle que se le proporcionará asistencia y protección, e inmediatamente busca ayuda.

Lea más: Convención sobre los Derechos del Niño: versión para niños (4)

- Lleva al niño a una revisión médica, psicológica y denuncia el caso.

- Asegúrate que el abusador o presunto abusador no esté cerca del niño.

- No permitas que revictimicen al niño. Cuando el caso sea denunciado, solo permite que el niño brinde un único testimonio a la instancia competente por la investigación (Fiscalía).

Fuente: MEC.2014. Programa de estudios de la EEB. Primer ciclo, https://uni.cf/3IBQwWH