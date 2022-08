Día del Folclore

El Paraguay es uno de los países con mayor y más rica tradición folclórica en el mundo; posee un inmenso caudal de sabiduría popular que pervive a través del tiempo gracias a la memoria colectiva, que unifica a todos los paraguayos en un mismo sentir, pensar y actuar, vivificando nuestras raíces históricas.

Es por ello que cada 22 de agosto recordamos el Día del folklore Paraguayo, fecha establecida para celebrar las costumbres, conocimientos y usos de nuestro pueblo transmitidos de generación en generación. La palabra folclore o folklore (aceptada por la Real Academia Española) que abrevia de alguna forma al término (saber del pueblo) fue utilizada por primera vez por el arqueólogo inglés William John Thoms (1803- 1885), que con el seudónimo de Ambrose Merton la publicó en la revista londinense Athenaeum, el 22 de agosto de 1846. La palabra está compuesta por dos voces inglesas «folk » (pueblo) y «lore» (saber, ciencia), para definir al saber popular, los conocimientos, usos y costumbres transmitidos de generación en generación; en definitiva lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.

Las características más importantes de los hechos folclóricos son:

1. Es tradicional, porque lo heredamos de nuestros antepasados y sigue permaneciendo entre nosotros. Se transmite espontáneamente a través de las generaciones como hecho cultural y no por medios institucionales u oficiales; la transmisión es por vía oral, el medio usado por la gente del pueblo, que no sabe leer, por repetición del hecho, por los juegos, por el canto, por el trabajo y la artesanía, etc.

2. Es vulgar, común, propio de la gente común o simple, del vulgo. El hecho o creencia no se explica por la razón, por la lógica; responde a un sentimiento, a la fe, se cree simplemente, porque sí, sin entrar a analizar, sin saberse el porqué, el cómo, sin necesidad de comprender para aceptarlo. Responde, no a la lógica racional, sino a la lógica de los sentimientos.

3. Es anónimo, es de autor desconocido. Por supuesto que alguien fue el autor, en ser el primero en realizarlo, pero con el tiempo, al tradicionalizarse el hecho, ya no se sabe quién fue el autor, se volvió anónimo.

4. Es funcional, cumple unafunción, es utilitario, sirve para algo: para alegrar, distraer, trabajar, instruir, etc.

5. Es espontáneo, aparece en el momento menos pensado, pues es el producto de las circunstancias, de las distintas situaciones o acontecimientos. Nadie puede vaticinar que en tal o cual momento se producirá un hecho folclórico.

Actividad

Enumera algunas tradiciones de nuestro país.

