Funciones del lenguaje (1)

La comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que se quiere trasmitir.

Dentro del campo de la Lingüística, Roman Jakobson ha distinguido seis usos en el lenguaje, a los que clasifica según la función que cumplen en el acto comunicativo:

1. Función apelativa o conativa

Sucede cuando el emisor da un mensaje del cual espera una respuesta, acción o reacción de parte de su receptor. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Se la puede reconocer en la vida cotidiana, así como en la publicidad o la propaganda.

Ejemplos:

- Vota por el Partido Blanco.

- ¿Preparaste la cena?

- Usa jabón Limpio.

- Espero tu colaboración.

2. Función referencial, representativa o informativa

Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Es el tipo de función característica de los contextos informativos o de los discursos científicos o divulgativos, enfocados en transmitir conocimiento.

Ejemplos:

- El teléfono está descompuesto.

- El fuego es producto de una combustión.

- Agosto tiene treinta y un días.

- El año que tiene 366 días se llama bisiesto.

3. Función emotiva, expresiva o sintomática

La función emotiva, expresiva o sintomática está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos del interlocutor.

Por ejemplo:

- Te quiero.

- Estoy muy decepcionado.

- Esperaba más de ella.

- ¡Tengo tantas ganas de verte!

4. Función poética o estética

El lenguaje en su función poética es utilizado con fines estéticos, es decir, con especial atención al cuidado de la forma en sí y utilizando figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios. Un poema, una novela o un trabalenguas son buenos ejemplos.

Ejemplos:

- Un refrán popular: «El que parte y reparte se queda con la mejor parte».

- Una hipérbole: «El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil» (Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo).

- Un cuento: «La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita» (Jorge Luis Borges, El Aleph).

5. Función fática o de contacto

La función fática, también llamada de contacto, es la que está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos interlocutores. Esta función sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación.

Ejemplos:

- Sí, te escucho.

- Nos vemos mañana.

- De acuerdo.

- Hasta luego.

6. Función metalingüística

Es la que se emplea para referirse a la propia lengua. En otras palabras, es la función del lenguaje que se activa cuando se usa el lenguaje para hablar del propio lenguaje.

Por ejemplo:

- La palabra agua es un sustantivo femenino.

- Veo es la forma de primera persona en singular del verbo ver.

- Filosofía significa amor por el conocimiento.

