Cómo la Luna se volvió hermosa (adaptación)

Hace seis mil años la cara de la Luna cambió en una sola noche. Antes de ese tiempo su rostro había sido tan oscuro y sombrío que a nadie le gustaba mirarlo, y por eso siempre estaba muy triste.

Un día se quejó con las flores y las estrellas, porque eran las únicas que alguna vez le miraron a la cara.

Ella dijo: No me gusta ser la Luna. Quisiera ser una estrella o una flor. Si yo fuera una estrella, incluso la más pequeña, algún gran general me cuidaría; pero ¡ay! Soy solo la Luna y nadie me quiere. Si tan solo pudiera ser una flor y crecer en un jardín donde vienen las hermosas mujeres de la Tierra, me pondrían en sus cabellos y alabarían mi fragancia y belleza. O, si pudiera crecer en el desierto donde nadie podría ver, los pájaros seguramente vendrían y cantarían dulces canciones para mí. Pero yo soy solo la Luna y nadie me honra.

Las estrellas respondieron y dijeron: No podemos ayudarte. Nacimos aquí y no podemos dejar nuestros lugares. Nunca tuvimos a nadie que nos ayudara. Cumplimos con nuestro deber, trabajamos todo el día y brillamos en la noche oscura para hacer los cielos más hermosos. Pero eso es todo lo que podemos hacer, agregaron, mientras sonreían fríamente a la Luna afligida.

Entonces las flores sonrieron dulcemente y dijeron: No sabemos cómo podemos ayudarte. Vivimos siempre en un lugar: en un jardín cerca de la doncella más hermosa del mundo. Como ella es amable con todos los que tienen problemas, lo haremos. Háblale de ti. La queremos mucho y ella nos ama. Su nombre es Tseh-N’io.

Todavía la Luna estaba triste. Así que una tarde fue a ver a la hermosa doncella Tseh-N’io. Y cuando la vio, la amó de inmediato. La Luna dijo: Tu rostro es muy hermoso. Me gustaría que vinieras a mí y que mi rostro fuera como el tuyo. Tus movimientos son suaves y llenos de gracia. Ven conmigo y seremos uno y perfectos. Sé que incluso las peores personas de todo el mundo solo tendrían que mirarte y te amarían. Dime, ¿cómo llegaste a ser tan hermosa?

Siempre he vivido con los que eran amables y felices, y creo que esa es la causa de la belleza y la bondad, respondió Tseh-N’i.

Y así la Luna iba todas las noches a ver a la doncella. Llamaba a la ventana y ella venía. Cuando vio lo dulce y hermosa que era, su amor se hizo más fuerte y deseó más y más estar siempre con ella.

Un día, Tseh-N’io le dijo a su madre: Me gustaría ir a la Luna y vivir siempre con ella. ¿Me permitirás ir?

Su madre pensó tan poco en la pregunta que no respondió, y Tseh-N’io les dijo a sus amigos que iba a ser una gran amiga de la Luna.

A los pocos días ella se había ido. Su madre la buscó por todas partes, pero no pudo encontrarla. Y uno de los amigos de Tseh-N’io dijo: Se ha ido con la Luna, porque ella se lo pidió muchas veces.

Pasaron dos años, y Tseh-N’io, la gentil y hermosa doncella de la Tierra, no regresaba. Entonces la gente dijo: Ella se ha ido para siempre. Ella está con la Luna.

La cara de la Luna es muy hermosa ahora. Es feliz y brillante y da una luz suave y apacible a todo el mundo. Y hay quienes dicen que la Luna ahora es como Tseh-N’io, quien una vez fue la más hermosa de todas las doncellas de la tierra.

Fuente: https://bit.ly/3WuIVzJ