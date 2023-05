Los demás me ayudan a ser (4)

I. Responde.

¿Qué significa que los valores no solo son para mí, sino son también valores para nosotros?

II. Explica las reflexiones de un filósofo y escritor francés llamado Jean Paul Sartre.

«El otro es siempre y necesariamente aquel que me mira. Su mirada me reduce a objeto, a cosa (...). El otro no es nunca el lugar donde se desarrolla mi libertad».

III. Completa con las expresiones que faltan según cada definición.

1.__________________ Hace que un individuo tenga cierto reconocimiento social por el único hecho de ganar mucho dinero. Originalmente constituye una teoría que atribuye a la materia el lugar central en la explicación de la realidad. Para esta concepción, todo es materia y solo existe la materia, y es la teoría más antigua que conocemos para la descripción de los orígenes de la conciencia en el ser humano.

2. __________________ Pasarlo bien a costa de lo que sea es el nuevo código de comportamiento, lo que apunta hacia la muerte de los ideales, el vacío de sentido y la búsqueda de una serie de sensaciones cada vez más nuevas y excitantes.

3. __________________ Actividad derivada de las actuales versiones del materialismo y el hedonismo. Constituye una variante de la idea de que «nada es bueno ni malo en sí mismo» y se traduce en la justificación de actos que, incluso, implica violar alguna ley con tal de satisfacer los apetitos personales.

4. __________________ La ética permisiva sustituye a la moral apoyada en la responsabilidad y la solidaridad. Se fomenta así la idea de «cada uno para sí» que engendra un desconcierto generalizado, sin que importen los demás.

5. __________________ Todo es relativo; con lo que se cae en la absolutización de lo relativo; bastan así, unas reglas prendidas por intereses personales. La primera formulación del relativismo es atribuida al sofista Rotragatas cuando afirmó que «el hombre es la medida de todas las cosas».

IV. Lee y analiza las siguientes afirmaciones. Los cuestionamientos que les siguen pueden servir de guía para el análisis.

- Un valor se convierte en valor plenamente cuando es juzgado y asumido como tal también para los demás.

¿Conversamos, dialogamos o debatimos siempre con la verdad?

¿Contamos solo nuestra verdad? ¿Asumimos las consecuencias positivas o negativas que conlleva decir la verdad?

- El día en que un ser humano se convence de que su existencia no puede en manera alguna ser un valor para nadie, aquel día todo el mundo queda privado de valor, todo se hace absurdo.

¿Qué opinión nos merece esta afirmación?

- Los valores están codeterminados por el hecho de que me permiten responder a la llamada de la otra persona necesitada pobre, huérfana, extranjera y desterrada.

¿Somos sensibles ante la necesidad de los demás? ¿Cuándo? Cuando tomamos conciencia de que la otra persona nos necesita, ¿qué hacemos?

V. Elabora una lista de las acciones que realizas en favor de los demás y de otras acciones que podrías realizar.

Respuesta

1. Materialismo 2. Hedonismo 3. Permisividad 4. Revolución sin finalidad y sin programa 5. Relativismo.

Fuente: MEC (2000) Formación Ética y Ciudadana 9. Asunción, Paraguay.