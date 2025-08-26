Adicciones: prevención y consumo de sustancias

Es importante entender que estas sustancias, aunque a veces sean presentadas como inofensivas o una forma de diversión, pueden tener consecuencias graves para la salud física y mental. Las drogas afectan el cerebro de manera negativa, interfiriendo con su desarrollo y afectando la capacidad de tomar decisiones, lo que puede llevar a situaciones peligrosas o a una dependencia duradera.

Para prevenir el consumo de drogas, es fundamental que los adolescentes se mantengan bien informados y reciban apoyo constante de su entorno familiar y social. La educación sobre los riesgos y consecuencias del uso de drogas debe comenzar temprano, enfatizando la importancia de tomar decisiones saludables y de resistir la presión del grupo. Además, es esencial fortalecer las habilidades de vida que permitan a los jóvenes manejar el estrés y las emociones sin recurrir a sustancias. La práctica de deportes y la construcción de un ambiente positivo de apoyo también juegan un papel decisivo en la reducción del riesgo.

Los adolescentes deben tener acceso a información clara y honesta sobre los peligros de las drogas, así como a servicios de apoyo cuando sea necesario. Es importante que sepan a dónde acudir si necesitan ayuda o consejería. La prevención efectiva combina la educación, el apoyo emocional y el acceso a recursos, creando un sistema de protección que permita a los jóvenes crecer en un entorno seguro. Recordemos que cada decisión cuenta, y mantenerse alejado de las drogas es un paso clave hacia un futuro saludable, prometedor y feliz.

APRENDE MÁS

Lee las proposiciones y marca la respuesta correcta.

1. ¿Qué efecto tienen las drogas sobre el cerebro de los adolescentes?

a. No afectan al cerebro, pero mejoran la creatividad

b. Interfieren con el desarrollo del cerebro

c. Solo afectan la memoria a corto plazo, sin importar de qué tipo sean

d. No tienen ningún efecto a largo plazo

2. ¿Cuál de las siguientes es una estrategia eficaz para prevenir el consumo de drogas en adolescentes?

a. Prohibir toda forma de socialización

b. Ofrecer información clara y honesta sobre drogas y sus efectos

c. Permitir el uso moderado de drogas para mitigar la curiosidad

d. Aislar a los adolescentes de sus amigos

3. ¿Cuál es la importancia de las actividades extracurriculares en la prevención del consumo de drogas?

a. Son una pérdida de tiempo que no afecta las decisiones sobre drogas

b. Mantienen a los adolescentes ocupados y reducen el estrés

c. Solo benefician a las habilidades académicas

d. Son peligrosas y aumentan la presión para consumir sustancias

4. ¿Por qué es importante fortalecer las habilidades de vida en los adolescentes?

a. Para garantizar que sigan las modas del momento

b. Para ayudarles a manejar el estrés y las emociones

c. Para hacerlos más competitivos sin importar los medios

d. Solo tiene un impacto en su carrera profesional futura

5. ¿Qué papel juega el entorno familiar en la prevención del consumo de drogas?

a. Ninguno, ya que solo los amigos influyen en sus decisiones

b. Proporcionar apoyo emocional y un lugar seguro

c. Deben permitir la libertad completa sin control alguno

d. Ignorar sus actividades siempre que no interfieran con el hogar

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.