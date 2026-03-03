Planificación estratégica (Parte 1)

La planificación estratégica, especialmente en el ámbito educativo, se estructura en fases alineadas a los lineamientos del Estado (por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 (PND), los planes sectoriales y los POA).

De manera general, se aplican las siguientes fases:

1. Diagnóstico estratégico

Se analiza la situación actual de la institución o sector.

Incluye:

- Análisis del contexto interno y externo.

- Identificación de problemas, necesidades y potencialidades.

- Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas).

2. Formulación estratégica

Se define el rumbo institucional.

Comprende:

- Misión, visión y valores.

- Objetivos estratégicos.

- Resultados esperados e indicadores.

- Estrategias y líneas de acción.

3. Programación operativa

Se traduce la estrategia en acciones concretas.

Incluye:

- Elaboración del Plan Operativo Anual (POA).

- Actividades, responsables y plazos.

- Presupuesto y recursos necesarios.

- Metas anuales e indicadores de logro.

4. Implementación o ejecución

Se ponen en marcha las acciones planificadas.

5. Seguimiento y monitoreo

Permite verificar el avance del plan.

6. Evaluación

Analiza los resultados alcanzados.

Seguidamente, se presentan las fases de la planificación estratégica adaptadas al ámbito educativo en el Paraguay, considerando la gestión institucional, los lineamientos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el enfoque de mejora continua:

1. Diagnóstico institucional educativo

Se analiza la realidad de la institución educativa.

Incluye:

- Caracterización de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos, familias).

- Análisis del contexto sociocultural y económico.

- Resultados de aprendizajes, repitencia, deserción y asistencia.

- Gestión pedagógica, administrativa y comunitaria.

- Análisis FODA institucional.

Producto: Informe diagnóstico institucional.

2. Definición del direccionamiento estratégico

Se establece el rumbo de la institución.

Incluye:

- Revisión o formulación de la misión, visión y valores.

- Priorización de problemas y necesidades educativas.

- Definición de objetivos estratégicos alineados a las políticas del MEC.

- Determinación de resultados esperados e indicadores.

Producto: Marco estratégico institucional.

