Reproducción de los animales

Mediante la reproducción, los seres vivos pueden multiplicarse para dar origen a seres vivos semejantes a ellos mismos. La reproducción es una de las funciones más importantes de los seres vivos, porque permite la continuidad de las especies.



Tipos de reproducción

Reproducción sexual

La reproducción sexual ocurre entre dos organismos de sexos opuestos, el macho (masculino) y la hembra (femenino). Se realiza en la mayoría de los animales y también en las plantas con flores; sucede en todos los organismos que tienen órganos sexuales. En este tipo de reproducción, el nuevo individuo se origina a partir de la unión del gameto masculino o espermatozoide y del gameto femenino u óvulo.

Existen dos casos especiales de reproducción sexual: el hermafroditismo y la partenogénesis. Hermafroditismo es cuando un animal posee los aparatos reproductores masculino y femenino a la vez. Estos animales pueden autofecundarse, pero esto no sucede con frecuencia. El caracol y la babosa son algunas de las especies animales que presentan hermafroditismo.

La partenogénesis es cuando una hembra puede tener descendencia sin la intervención del macho. Este tipo de reproducción la presentan los pulgones y los zánganos, entre otros.



Reproducción asexual

La reproducción asexual ocurre en algunos animales muy sencillos como bacterias, estrellas de mar, y también en muchas plantas. Se realiza por medio de fragmentos del cuerpo del organismo. La reproducción asexual puede ser de tres formas:



a. Bipartición: cuando la célula madre se divide en dos células hijas exactamente iguales a la célula madre.

b. Gemación: el organismo progenitor produce una pequeña prolongación o yema que luego se desprenderá para dar origen a un individuo independiente pero más pequeño. Este tipo de reproducción es frecuente en animales como la hidra y las esponjas marinas.

c. Escisión: ocurre en algunos animales cuando pierden un trozo de su cuerpo y de ese trozo se genera otro animal completo. Por ejemplo, la estrella de mar, a la cual, al perder un brazo completo, le crece un nuevo brazo y, además, del miembro desprendido nacerá otra estrella completa.



Clasificación por el tipo de nacimiento

a. Animales ovíparos: son los animales que nacen de huevos, como los insectos, arañas, anfibios, aves, moluscos, peces, reptiles.

Entre los animales ovíparos existen ciertas diferencias, como la construcción de sus nidos o donde coloquen los huevos.

Las aves construyen sus nidos en los árboles, en el suelo o en un espacio vacío de las rocas donde los ponen, empollan y protegen sus huevos. Las tortugas y otros reptiles entierran sus huevos en la arena. Los peces y los anfibios ponen sus huevos en el agua y generalmente están recubiertos de una capa gelatinosa.

b. Animales vivíparos: en muchos animales, el embrión se va desarrollando en el interior de la hembra y cuando ha crecido lo suficiente, la madre lo expulsa al exterior en el parto.

c. Animales ovovivíparos: cuando el embrión se desarrolla dentro de un huevo que se retiene en el interior de la madre. Por ejemplo, los tiburones, los ornitorrincos y las víboras.



La fecundación

Es la unión del óvulo con el espermatozoide. El proceso de fecundación puede ser externa o interna:

a. Fecundación externa

En los animales acuáticos como los peces, crustáceos, anfibios, la fecundación se realiza en el agua. Tanto el macho como la hembra liberan sus gametos en el agua, y la fecundación se realiza fuera del cuerpo de la madre. Las hembras depositan sus óvulos en el fondo del agua y los machos sueltan sus espermatozoides sobre esos óvulos, donde se unen.

b. Fecundación interna

En los animales terrestres, la fecundación se realiza en el interior del cuerpo de la hembra. El macho deposita los espermatozoides dentro del cuerpo de la hembra y allí se unen con los óvulos. El resultado de la fecundación es la formación de una célula llamada huevo o cigoto. La fecundación interna es típica en las hembras ovíparas de las aves y los reptiles, y en las hembras vivíparas de los mamíferos.