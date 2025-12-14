Video: líder de facción criminal brasileña fue entregado a la Policía Federal, en Foz de Yguazú

El procedimiento se concretó a través del Puente de la Amistad, que conecta Ciudad del Este con Foz de Yguazú, donde el detenido fue entregado a la Policía Federal del Brasil, en el marco de un Acuerdo de Cooperación Policial Internacional.

De Souza fue capturado este domingo en la ciudad de Pedro Juan Caballero, tras un trabajo de inteligencia y seguimiento que duró tres a cuatro meses. El criminal cuenta con tres órdenes de recaptura pendientes por tráfico de drogas, emitidas por el Tribunal de Justicia del Estado de Santa Catarina.

El traslado hasta el puesto de control migratorio se realizó bajo fuerte custodia policial, en cumplimiento del Oficio N° 233, firmado por el agente fiscal Juan Ramón Sandoval, y la Resolución N° 989, de la Dirección Nacional de Migraciones.

Maykon De Souza es considerado un criminal de altísima peligrosidad, quien registra antecedentes por tráfico internacional de drogas, homicidios y sicariatos en territorio brasileño.

El brasileño estaba radicado en Paraguay desde hace aproximadamente cinco años, mediante cédula de identidad paraguaya falsa. Asimismo, seguía dando instrucciones a su organización criminal en Brasil.

De Souza no posee procesos judiciales pendientes en Paraguay, motivo por el cual se procedió a su expulsión administrativa a través de Migraciones.

Primer Grupo Catarinense (PGC)

El Primer Grupo Catarinense (PGC) surgió alrededor del año 2000 en el estado de Santa Catarina, Brasil, tras una ruptura interna con el Primer Comando Capital. Desde entonces, opera como una facción independiente con fuerte presencia en el sur brasileño.