Indagan situación de feroz cartera de morosos de Ueno

Puntualmente el pedido de informes de Diputados dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP), institución actual encabezada por Carlos Carvallo, expresidente de Ueno entre 2021 y 2023, solicita que la institución rectora de las entidades financieras del país ponga luz a la situación de la cartera de crédito vencida de Ueno, que ya en su proceso de conversión de financiera a banco (mediante absorción de Visión Banco) fue beneficiada con una cuestionada medida.

Esto último debido a que de manera inusual, el BCP permitió diferir hasta a 20 años la cartera deteriorada o incobrable por alrededor de US$ 300 millones que pertenecía a Visión Banco, que finalmente fue absorbida por el banco “amigo” de Peña, no solo porque está encabezado por sus exsocios comerciales en Ueno Holding, sino por ser el mimado en cuanto a licitaciones y depósitos de este Gobierno.

En tal sentido, Diputados pide que el BCP “informe cuál era el monto de la cartera de crédito vencida de Banco Visión SAECA al momento de su absorción, y bajo qué rubro contable figura actualmente en los estados financieros de Banco Ueno SA”.

Esto último también guarda relación con que dicha cartera de morosos podría estar “maquillada” en los balances a fin de que figure como una “inversión”, cuando en realidad podría considerarse un “pasivo” al tratarse de deudas “incobrables”.

Incluso solicitan que se “indique el saldo total de dicha cartera incluyendo la porción en mora superior a 60 días, discriminado por tipo de crédito si fuere posible”, lo cual permitirá ver si dicha cartera fue decreciendo, se mantuvo o aumentó.

De modo de dimensionar la cartera de deudores que habría heredado Ueno, casi alcanza a los depósitos del IPS en diferentes instrumentos de inversión en el “banco amigo”, que ascienden a unos US$ 333 millones.

Precisamente, el millonario monto de fondos de los jubilados ubicados en Ueno es lo que despierta la preocupación de los legisladores, a lo que se suma el hecho de que el banco reporta como principal fuente de ingresos otras que no son las actividades financieras, sino “ingresos por servicios” y “otros ingresos operativos”.

Viaje de Latorre dilata remisión

Hasta el viernes pasado el presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, no había remitido los pedidos de informes al IPS y BCP, trámite indispensable para que corra el plazo para la respuesta.

El mismo se encuentra de viaje en Israel, pero se espera que retorne para la sesión ordinaria de mañana, mientras tanto, frena el trámite.