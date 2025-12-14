¡Alerta Olimpia! Solicitan detención de José Florentín en Argentina

Según reportó el medio argentino Todo Noticias, la defensa de la víctima solicitó la detención de Florentín ante la Justicia de Tucumán. “En las últimas horas, se pidió la detención de José Florentín, uno de los cuatro exjugadores de Vélez acusados de violación. La solicitud ante la Justicia de Tucumán la hicieron los abogados de la víctima, quienes sostienen que el mediocampista paraguayo presentó una contradenuncia para “entorpecer la investigación””.

Los abogados de la joven denunciante argumentan que el futbolista habría incurrido en una “manipulación de la prueba” y presentó una “falsa denuncia”. A raíz de estas acciones, la parte acusadora insiste en la necesidad de la prisión preventiva para el jugador, cuyo contrato con Central Córdoba está a punto de finalizar. “Desde la defensa de la joven denunciante sostienen que el futbolista hizo una “manipulación de la prueba” y que presentó una “falsa denuncia”. Por eso piden su inmediata detención y que permanezca en prisión preventiva”.

Los representantes legales de la víctima fueron más allá, asegurando que las acciones del futbolista buscan influir negativamente en el proceso y en el estado emocional de la joven. “Está cometiendo actos que de turbación, intimidación, hostigamiento de manera directa e indirecta hacia los testigos y víctima, con el fin de que no declaren o que la víctima se quite la vida, lo cual le podría caber incluso otro delito como el de instigación al suicido”, aseguran los abogados de la denunciante.

La familia de Florentín había presentado en octubre pasado una contradenuncia por “falso testimonio”, acusando a los abogados de la víctima, Patricia Neme y Franco Venditti, de orquestar un plan. “La familia del jugador que en los próximos días terminará su contrato con Central Córdoba había presentado en octubre una contradenuncia por “falso testimonio”. En ella acusó a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de haber elaborado un plan para sostener la dura acusación que recae contra los jugadores”.

Esta acción legal del entorno del jugador provocó una respuesta inmediata por parte de la Justicia, que llevó a cabo allanamientos. “Ante ello, la Justicia ordenó rápidamente allanamientos en la casa del padre de la víctima y de los letrados, lo que generó una crisis en la joven denunciante, que está bajo tratamiento psicológico”.

En marzo de 2024, cuatro futbolistas que integraban el plantel del Club Atlético Vélez Sarsfield fueron objeto de una grave denuncia por parte de una joven periodista deportiva en Tucumán. Los acusó de abuso sexual con acceso carnal. Los jugadores implicados en la denuncia fueron Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré. Este caso judicial generó una gran conmoción tanto en el ámbito deportivo como social de Argentina.

Posteriormente, el mediocampista paraguayo José Florentín, junto con sus compañeros Abiel Osorio y Braian Cufré, permaneció un tiempo bajo la medida de prisión domiciliaria mientras avanzaba la investigación. Tras cumplir con esta fase judicial, los tres futbolistas recuperaron su libertad ambulatoria. Por su parte, Vélez Sarsfield tomó la decisión de rescindir el contrato de los cuatro jugadores implicados.

Una vez desvinculado de Vélez, el mediocampista paraguayo continuó su carrera en el fútbol argentino, formando contrato con Central Córdoba de Santiago del Estero. Su vínculo con la entidad santiagueña fue acordado hasta el 31 de diciembre de 2025, antes de que su nombre fuera relacionado con el interés de Olimpia, con el que ya tiene acordada la incorporación.

