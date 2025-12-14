Reunión secreta: Patria Querida habla de atentado contra la República

El Partido Patria Querida (PPQ) emitió este domingo un duro comunicado en el que cuestiona la reunión secreta que mantuvieron ministros de la Corte Suprema de Justicia con el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga, encuentro en el que también habría participado el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Bajo el lema “Que lo público siempre sea público”, la agrupación política calificó el encuentro como “furtivo y opaco”, señalando que hasta el momento no fue oficialmente reconocido. Si bien admitieron que en casos puntuales el diálogo interinstitucional puede ser necesario para coordinar acciones en el marco del artículo tercero de la Constitución Nacional, lamentaron que en esta ocasión no se haya actuado con transparencia ni con una agenda previamente divulgada.

Violación a la independencia de poderes

“El citado encuentro no se realizó a la luz del día y atentó contra elementales principios republicanos”, sostiene el comunicado, en el que además se denuncia una presunta violación de la independencia de poderes. El PPQ cuestionó que hayan participado ministros identificados con un solo sector político y mencionó la posible presencia de Horacio Cartes, lo que —según el documento— evidenciaría una sumisión partidaria que socava los cimientos del Poder Judicial.

El partido también apuntó a la situación estructural del sistema judicial, al que calificó como la “pata renga” de la democracia paraguaya, señalando que el rezago institucional y la persistente inseguridad jurídica han superado los límites de la paciencia ciudadana.

Finalmente, Patria Querida expresó su repudio a este tipo de prácticas, a las que considera contrarias a la convivencia democrática, la igualdad de oportunidades y el acceso a un sistema de justicia creíble y confiable.