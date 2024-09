“Introducir prueba ilegal”

“Tuve que salir a aclarar que las pericias realizadas por el Ministerio Público y mi perito están muy bien llevadas y tienen códigos de seguridad que son inviolables. Hay una campaña de tratar de desacreditar el trabajo del perito, creo que es con el fin de introducir algún tipo de prueba que no lo pueden introducir por medios legales, esa es la versión así como hay un rumor de parte de ellos (supuesto pago de G. 90 millones por la destrucción del video del abuso), yo también recibí una información de este tipo”.

Bogado aseguró que si existen nuevas evidencias relevantes, estas deben ser presentadas en la fiscalía e introducidas por el conducto adecuado. “Depende del origen de las pruebas, a mí esta información me vino de Ciudad del Este, con eso ya digo todo, depende del origen para saber si son pruebas valederas, si tienen evidencias de relevancia que presenten a la fiscalía y que se procese, que se sepa la verdad, ellos están tratando de ocultar la verdad con el hecho de negarme la pericia de junta médica de las fotografías tomadas a la menor”, señaló el defensor.

Respecto a la audiencia del viernes último, el profesional dijo que se hicieron entrega de la extracción de datos de celulares incautados y que ahora se van a analizar las evidencias.

De momento, asegura que no hay ningún elemento que compromete a su defendido. “La querella habla que existen conversaciones y videos, está mintiendo como lo hicieron ya en varias oportunidades, se está comenzando recién a analizar. De lo que yo ya he mandado analizar no hay tales conversaciones que comprometen a mi cliente y ni siquiera encontré que comprometan a otras personas, esto es una guerra de desinformación por parte de la querella, vamos a ver al final”.