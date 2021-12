Filtros que permiten disfrutar del agua

El agua que hoy llega a los hogares a través de las cañerías contienen sedimentos, gérmenes, bacterias, mal olor y sabor. En muchos casos, cuando se trata de sedimentos, son partículas no perceptibles al ojo humano, pero que pueden ser removidas con los filtros que ofrece Aquamaq. “Por más potable que parezca, el agua que sale de nuestras tuberías no son 100% puras. Un filtro es una inversión que contribuye no solo a la salud, sino al ahorro y al cuidado del planeta, evitando plásticos”, resalta Alvarenga.

La empresa cuenta con una variedad de filtros que se ajustan a la necesidad de cada cliente. Algunos de ellos son: filtro de sedimento, diseñado para remover las partículas presentes en el agua. Otro ejemplo es el filtro de carbón activado, que ayuda a eliminar contaminantes orgánicos que son los que dan mal olor y sabor al agua, además reduce el cloro. El filtro ultravioleta, que mata los microorganismos. Y el filtro ultrafiltración, que elimina sólidos suspendidos, entre otros. “Una amplia gama donde se clasifican en función al número y tamaño de partículas que pueden retener. Además, los bebederos que cuentan con filtros, ya brindan agua frío/caliente”, añade la coordinadora.

Comenta además que los productos pueden ir instalados sobre la mesada, bajo la bacha. En el caso de bebederos, tienen modelos de pie, purificadores que van empotrados a la pared. Y si uno cree que no tiene lugar en la casa pero desea agua filtrada, Aquamaq tiene una opción que se ajusta a su espacio. “Nuestro equipo de asesores de ventas se encarga de guiar la compra haciendo las recomendaciones correctas según las indicaciones del cliente”, destaca.

La empresa cuenta todos los meses con promociones especiales en todos sus productos y servicios, con instalación incluida. “Llegamos a cada rincón del país. Los precios son accesibles y el beneficio que se obtiene es mucho mayor, una verdadera inversión. Uno puede contar con un filtro ya desde apenas 12 cuotas de 28.000 guaraníes”, detalla.