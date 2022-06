Itaú celebra el día de papá con beneficios y en alianza con más de 150 comercios

Estos beneficios estarán disponibles tanto en tiendas, como en shoppings y comercios de Asunción y Gran Asunción. Además pagando con QR desde la app Itaú PY se puede acceder a un beneficio adicional del 5% adicional.

Los descuentos estarán disponibles en diferentes tiendas, entre ellas Pilar, Under Armour, Gap, Banana Republic, Fuschia, Mango, Springfield, Cardon, Hush Puppies, Aldo, Crocs, Puma, Aphrodite, L’occitane, Plaza Hogar, Champs Elysees, Della Poletti, Tous, Geox, Levis, Seven For All, Feria Asunción, The Urban Haus, Joyeria Armele, Denoir, Skechers, Aeropostale, Optica Vision, Forever 21.

Y del 18 y 19 de junio, aquellos que deseen disfrutar de una cena o almuerzo con papá también pueden acceder a beneficios en algunos restaurantes de Asunción como: La Cabrera, Tierra Colorada, Sushi Club, Il Capo, Morado, Lo De Osvaldo, Mburicaó, y en el interior como Tatano, Casa Di Peroni y Bistró.

Para los que no quieren salir de casa para hacer sus compras, pueden acceder a ahorros y cuotas sin intereses ingresando a www.tiendanaranja.com.py

Todas las compras realizadas con tarjetas de crédito Itaú acumulan puntos que luego se pueden canjear de forma directa en los comercios adheridos al programa de canje de puntos. Desde la app Itaú PY se pueden consultar los beneficios vigentes durante todo el año.