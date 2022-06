Bayer invita a participar de premio

Esta iniciativa busca apoyar ideas innovadoras de startups y emprendedores sociales en Latinoamérica, que aborden la crisis mundial del agua y sus efectos sociales.

Aquellos interesados en participar deben aplicar hasta el 1 de julio del corriente en la página: Bayer Social Innovation Award: Change the Course of Water - Get in the Ring.

A través del programa se financiarán soluciones de agua en tres ejes: acceso y disponibilidad, gestión del agua y saneamiento.

Acceso y disponibilidad involucra el acceso el acceso fuera de la red, la purificación y la desalinización de agua, así como los sistemas de pago innovadores.

En gestión del agua se consideran los aspectos referidos a las comunidades y pequeños agricultores, la eficiencia hídrica, la previsión meteorológica y los sistemas de riego.

El eje de saneamiento abarca las cuestiones de la mejora de la higiene y equipos de saneamiento, el tratamiento y la reutilización de aguas residuales.

Se seleccionarán cuatro ganadores entre los emprendedores y/o startups participantes que obtendrán un premio de 35.000 euros. Además de los fondos, tendrán acceso a la red Bayer y Get in The Ring. Está previsto invitar a los finalistas al festival de impacto social, a realizarse en Europa y al taller de evaluación de impacto.

La protección de los recursos naturales es una parte integral del compromiso de Bayer con el desarrollo sustentable.