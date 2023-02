Nissan anuncia la llegada del All New X-Trail al Paraguay

Con un renovado diseño exterior, un cómodo y elegante interior y una gran variedad de características de tecnologías de seguridad, el All New Nissan X-Trail llega para demostrar por qué es uno de los SUV más emblemáticos del portafolio de la marca.

“En su cuarta generación, este SUV viene completamente revolucionado, con un diseño moderno y versátil, además de ofrecer a los clientes seguridad, comodidad y amplio espacio interior para viajar con amigos o familia”, comentó José Facetti, gerente de Ventas de Nissan Paraguay.

Cuenta con un motor de 2.5L con 4 cilindros que brindan 181HP de potencia y 180Nm de torque. Un motor que mejora considerablemente el nivel de desempeño y consumo de combustible. Además, cuenta con 3 modos de manejo: Normal, para las condiciones de uso urbano, ECO, que eleva la eficiencia de consumo, y SPORT, que aumenta la respuesta de aceleración para una conducción más deportiva.

El All New Nissan X-Trail ya está disponible en Paraguay desde US$ 34.990 y en cuotas desde G. 3.550.000. Más información se encuentra disponible en las redes de Nissan Paraguay o en la web nissan.com.py