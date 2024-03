Moderna fábrica de quesos formará emprendedores rurales

La inauguración contó con presencia de Marc Ostfield, embajador de Estados Unidos en Paraguay; Mark Kerr, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); James Robert Krueger, director y profesor del Institute of Science and Technology for Development de Worcester Polytechnic Institute (WPI); Giancarlo Aubry y Lizzie Kennedy, presidente de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay, y gerente general de Nestlé Paraguay, respectivamente; y de Martín Burt y Luis Fernando Sanabria, director ejecutivo y gerente general de Fundación Paraguaya, respectivamente.

Martín Burt, director ejecutivo de Fundación Paraguaya, destacó que la nueva fábrica tiene una inversión aproximada de 700.000 dólares y es posible gracias al aporte de importantes cooperantes, como USAID, WPI, Nestlé Paraguay, Kiva, Skoll, doTERRA y Peery Foundation.

“La educación de calidad es vital, motivo por el cual tenemos nuestras escuelas agrícolas que generan productos agropecuarios de calidad que se comercializan en nuestro país y muy pronto serán objeto de exportación, lo que nos permite ser totalmente autosostenibles”, manifestó Burt.