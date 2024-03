BID Invest otorga crédito a Bancop

El acuerdo, que fue firmado para refrendar el mencionado préstamo, fue hecho por James Scriven, Gerente General del BID Invest, con los representantes de Bancop, Gustav Sawatzky, Presidente, y Dimas Ayala, Director y Gerente General.

El monto de la operación es de hasta US$ 20 millones, compuesto por un Préstamo A, de hasta US$ 15 millones financiado por BID Invest, y un Préstamo B, por un monto aproximado de US$ 5 millones a ser financiado por inversores institucionales.

El propósito del proyecto es fortalecer el apoyo a Bancop, con el fin de que los fondos de la operación se destinen al financiamiento de pequeños y medianos productores de los sectores agrícola y ganadero de Paraguay, que permitirá contribuir a la seguridad alimentaria en el país y en la región.

El rubro agropecuario en Paraguay es un sector clave para la economía local, especializado en la producción y exportación de soja, carne bovina y sus productos derivados.

Desde la perspectiva ampliada, el sector contribuye con un quinto del Producto Interno Bruto (PIB), en el que se destacan la agricultura, carne, ganadería, bebidas y aceites.

La actividad agrícola en particular representó el 11,3% del PIB en 2022 (Banco Mundial, 2022), y el desempeño de los cultivos agrícolas explica una parte importante de las oscilaciones del PIB.

En Paraguay, más del 35% de la población vive y produce en las zonas rurales

En las zonas rurales coexisten cadenas de producción del rubro de exportación y el modelo de agricultura familiar, que aparte de la producción para autoconsumo, abastece al mercado local.

Las estadísticas posicionan a Paraguay como el mayor exportador de azúcar orgánica del mundo, 8º puesto en la exportación de carne vacuna, 4º puesto en la exportación de soja y en la décima posición en cuanto al trigo.

Las cooperativas de producción atendidas por Bancop producen el 90% de la leche, el 13% de la soja, 32% del trigo y 23% de la carne de Paraguay, y representan el 18% de la soja, 14% del trigo, 25% de la carne y 80% del maní exportado por el país.

América Latina y el Caribe enfrenta desafíos significativos relativos a seguridad alimentaria, lo que implica que todas las personas, en todo momento, tengan acceso físico y económico a suficiente comida segura y nutritiva.

Durante los últimos años, factores climáticos y externos, como la inflación global, contribuyeron a un mayor riesgo de incremento de la inseguridad alimentaria de la región.

Los más afectados por esta situación, probablemente, sean los agricultores pequeños y medianos, que enfrentan limitaciones de liquidez, y las poblaciones más vulnerables, que ya tienen altos niveles de inseguridad alimentaria.

Frente a estos desafíos, entidades como Bancop, con un enfoque en el sector productivo y comprometidas con el desarrollo de capacidades ambientales y sociales, desempeñan un papel fundamental.

Se espera que este financiamiento contribuya a aliviar los problemas de seguridad alimentaria de dos maneras principales: por un lado, respaldando a los productores para incrementar la disponibilidad de alimentos de forma eficiente mediante el aumento de su capacidad productiva; y por otro, promoviendo la estabilidad alimentaria al proporcionar apoyo financiero y técnico a los productores. Esto les permitirá reducir su vulnerabilidad ante el cambio climático, desastres naturales y fluctuaciones en los precios.

Contrato de Servicios de Asesoría Técnica

Adicionalmente al préstamo, Bancop firmó con BID Invest un contrato de Servicios de Asesoría Técnica enfocado en cambio climático para reforzar el Alineamiento a París conforme las metas establecidas y adoptadas por el país y establecer una estrategia sostenible.

Para ello se apoyará a Bancop a incorporar un sistema de identificación y gestión de riesgos climáticos en la cartera de préstamos de encadenamientos agropecuarios, incluyendo un análisis de materialidad.

También se identificarán los riesgos, tanto físicos como de transición, así como de tecnologías productivas aplicables a Ia originación del nuevo financiamiento y gestión de portafolio del crédito agropecuario.

Bancop es miembro de la Mesa de Finanzas Sostenibles desde el año 2014, una iniciativa del sector financiero que busca implementar y fomentar las buenas prácticas ambientales y sociales dentro de las instituciones financieras y en el desarrollo del sector productivo.

Se espera que la operación con Bancop contribuya a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Reducción de desigualdades (ODS 10) y Alianza para lograr los objetivos (ODS 17).

El Presidente de Bancop, Gustav Sawatzky, mencionó la importancia de este crédito para acompañar a los productores en sus necesidades y promover la producción de alimentos, que es también el objetivo de los accionistas del Banco.

Por su parte, el Director y Gerente General del banco, Dimas Ayala, resaltó y agradeció al BID por el apoyo de hoy y siempre, desde los primeros momentos del banco. Esto ha favorecido que otras entidades y organismos multilaterales también apoyen a Bancop, lo cual fue clave para su crecimiento.

Asimismo, se agradeció la confianza que el BID ha brindado a Bancop y se mencionó que no se ha defraudado esa confianza porque durante estos 11 años se ha estado apoyando a los clientes, no solamente en los momentos buenos, sino –sobre todo– en los momentos de dificultades y de necesidades.

“Nuestro eje fundamental está con el sector productivo y principalmente con la agricultura y la ganadería (sectores que producen alimentos para el país y para el mundo), respetando siempre la sustentabilidad y los principios de conservación medioambiental. Este préstamo, que es una alianza de financiamiento para la Seguridad Alimentaria BID Invest- Bancop, robustece los objetivos del banco y su compromiso en conjunto con el BID”, declararon los directivos del banco.