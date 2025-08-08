El pan del alma paraguaya celebra su día nacional

Lejos de ser un simple pan o comida, la chipa guarda en su textura el mestizaje guaraní-español.

Su origen ancestral remite al mbujape, un pan de almidón cocido entre brasas y envuelto en hojas, preparado por los guaraníes siglos antes de la llegada de los españoles.

Con la introducción del queso, leche, huevo y grasa por parte de los colonizadores, esta receta se transformó en lo que hoy conocemos como chipa.

La celebración fue oficializada en 2014 con la Ley 5267, que la declara “Alimento Nacional del Paraguay” y fija el segundo viernes de agosto como su día conmemorativo.

En 2015, las técnicas tradicionales de su preparación fueron reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Actualmente, existen más de 70 tipos distintos de chipa.

Desde la clásica chipa mestiza hasta la manduvi (con maní), rora (revuelta), asador (cocida al fuego), y la célebre chipa so’o, rellena de carne, sin olvidar el chipa guasu, admirado por propios y extraños.

La chipa es una tradición que se mantiene viva en cada horno de barro, en cada chipera de ruta, en cada niño que aprende la receta de su abuela.

El Día Nacional de la Chipa es una excusa deliciosa para celebrar la cultura, la historia y el sabor que se disfruta en cualquier lugar, y en cualquier momento.

Aporte de Copalsa a un ícono de identidad

El Día Nacional de la Chipa también convoca a las empresas que han construido su identidad en torno a los sabores más representativos del país como Copalsa.

“La chipa es mucho más que un alimento para Copalsa: es un símbolo profundo de nuestras raíces, tradiciones y cultura”, afirma Leila Lovera, gerente de marketing de la empresa.

“Como industria nacional con más de cinco décadas de trayectoria, hemos asumido el compromiso de acompañar y fortalecer las expresiones auténticamente paraguayas desde nuestra línea de productos”, revela.

Desde sus inicios, Copalsa se ha destacado por ofrecer ingredientes de calidad, siendo un aliado estratégico de panaderías, chiperías y emprendedores gastronómicos que encuentran en la chipa un modo de vida.

“Desde nuestros inicios, trabajamos para enaltecer y dar reconocimiento al legado histórico y cultural del Paraguay, y la chipa -alimento tradicional por excelencia- representa ese vínculo entre pasado, presente y futuro”, destaca Leila.

“A través de insumos desarrollados especialmente para su elaboración, así como capacitaciones y apoyo técnico constante, buscamos no solo mantener viva esta tradición, sino también impulsar su calidad y evolución dentro de nuestra identidad como marca”, asegura.

Acciones para una fecha con sabor nacional

“En Copalsa celebramos el Día de la Chipa destacando el trabajo de quienes mantienen viva esta tradición: chiperías y emprendedores de todo el país”, señala la gerente.

“Impulsamos acciones de acompañamiento técnico, difusión de contenidos educativos en redes sociales y promociones especiales en nuestros puntos de venta, reafirmando nuestro compromiso con los sabores que nos representan”, indica.

Estas iniciativas buscan fortalecer la cadena de valor de un producto que, aunque sencillo en su composición, tiene una carga simbólica y cultural que trasciende generaciones.

Productos con historia

El portafolio de Copalsa ha evolucionado con los años, pero siempre con un norte claro: valorar lo nuestro.

“Los productos tradicionales son parte esencial de nuestro portafolio”, asegura.

“Apostamos a ingredientes que honran la historia gastronómica del Paraguay, promoviendo la calidad nacional y apoyando a quienes mantienen viva nuestra herencia culinaria”, destaca.

Este 8 de agosto, mientras el país celebra el Día de la Chipa, Copalsa invita a todos los paraguayos a reencontrarse con sus raíces, mordisco a mordisco, con sabor a historia.