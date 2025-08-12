Slots by Apostala abrió un nuevo casino en CDE

El ambiente fue diseñado con especial atención al confort del usuario, ofreciendo un entorno cómodo, accesible y conectado con las nuevas tendencias del sector.

Con esta inauguración, Apostala consolida su liderazgo en el mercado del entretenimiento, reafirmando su compromiso con la innovación constante y la promoción del juego responsable.

Por su parte, Alejandro Tamayo, gerente general de Apostala, destacó que “este nuevo paso responde a nuestra visión de seguir innovando en cada canal donde estamos presentes. Con Slots by Apostala apostamos a mejorar la experiencia presencial, integrando tecnología, diseño y servicio para que nuestros clientes disfruten de un entorno moderno, seguro y emocionante”.