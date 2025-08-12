Empresariales

Slots by Apostala abrió un nuevo casino en CDE

El casino de Slots by Apostala en Ciudad del Este fue oficialmente inaugurado como un espacio que marca un nuevo estándar para la experiencia presencial de entretenimiento en Paraguay. La sala, ubicada en la avenida San José, ofrece una experiencia de juego más moderna, interactiva y confortable para los usuarios.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 01:00
El casino Slots by Apostala en Ciudad del Este ya está abierto.
El casino Slots by Apostala en Ciudad del Este ya está abierto.Gentileza

El ambiente fue diseñado con especial atención al confort del usuario, ofreciendo un entorno cómodo, accesible y conectado con las nuevas tendencias del sector.

Con esta inauguración, Apostala consolida su liderazgo en el mercado del entretenimiento, reafirmando su compromiso con la innovación constante y la promoción del juego responsable.

Por su parte, Alejandro Tamayo, gerente general de Apostala, destacó que “este nuevo paso responde a nuestra visión de seguir innovando en cada canal donde estamos presentes. Con Slots by Apostala apostamos a mejorar la experiencia presencial, integrando tecnología, diseño y servicio para que nuestros clientes disfruten de un entorno moderno, seguro y emocionante”.

Enlace copiado