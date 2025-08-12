Softshop SA celebró su aniversario con el evento “Tech Evolution 35”

Durante tres jornadas, ejecutivos, tomadores de decisiones, aliados tecnológicos y clientes estratégicos de todo el país se reunieron en un encuentro que combinó inspiración, conexión y proyección hacia el futuro de la transformación digital.

El evento, “Tech Evolution 35”, fue un espacio para compartir experiencias, explorar tendencias y fortalecer vínculos que impulsan el crecimiento empresarial.

La cita contó con la participación de reconocidos speakers internacionales provenientes de marcas líderes como IBM, Red Hat, Veeam, Huawei y otros socios globales que forman parte del ecosistema de alianzas estratégicas de Softshop.

Cada presentación ofreció una visión actualizada sobre innovaciones, desafíos y oportunidades que la tecnología abre en los distintos sectores productivos.

Los asistentes disfrutaron de charlas inspiradoras, demostraciones en vivo en la Expo Softshop y actividades interactivas que acercaron soluciones innovadoras a las empresas. Además, los espacios de networking promovieron el intercambio de experiencias, la creación de sinergias y el surgimiento de nuevas oportunidades de colaboración.

Uno de los momentos más especiales fue la experiencia cultural con la visita guiada a las Ruinas Jesuíticas de Trinidad. Este recorrido permitió a los participantes conocer un patrimonio histórico de gran valor y reflexionar sobre cómo la tecnología y la historia pueden convivir para inspirar el futuro.

Con “Tech Evolution 35”, Softshop reafirmó su compromiso de liderar la evolución tecnológica en Paraguay, consolidando su papel como socio estratégico para empresas que buscan modernizar sus procesos, incrementar la productividad y apostar por la innovación.

Por otro lado, la compañía ofrece un portafolio integral de productos y servicios orientados a mejorar la eficiencia, la agilidad y la integración, optimizando recursos y elevando la satisfacción del cliente.

En el área de desarrollo y proyectos, ha implementado con éxito soluciones de software bajo metodologías de prueba y procesos de gestión alineados con las mejores prácticas internacionales.

El conocimiento, la visión de futuro y la colaboración fueron protagonistas en este aniversario, que marcó un nuevo hito en la transformación digital del país.

Los interesados en saber más pueden visitar el sitio web www.softshop.com.py.