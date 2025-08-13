Shell baja hasta G. 400 sus combustibles de calidad mundial

Esta iniciativa busca brindar a los clientes la oportunidad de cargar la mejor tecnología en combustibles de calidad internacional.

La baja aplica a toda la línea de combustibles Shell y los precios sugeridos quedan de la siguiente manera:

La tabla de precios también incluye a estos productos:

Promociones exclusivas: Más Power que nunca y Mes del Niño con Ferrari, solo en Shell

Es el momento ideal para llenar el tanque, aprovechando las promociones y beneficios exclusivos de Shell.

Todos los clientes que realicen una carga de Shell V-Power Nafta o Diésel y lubricantes desde G. 200.000, en estaciones adheridas, participan por 5 viajes para dos personas a los Grandes Premios de Fórmula 1 en México y Brasil, además de más de 50 premios por mes, entre indumentaria oficial de la Scuderia Ferrari HP y vales de combustible.

Y en este Mes del Niño, cargando Shell V-Power desde G. 250.000 se puede llevar 2 autitos Ferrari al precio de G. 45.000 (versión regular) o G. 95.000 (versión Bluetooth).

Además, se pueden aprovechar los beneficios directos con el Banco Itaú:

Todos los lunes: 15% off en todos los combustibles con débito Itaú Mastercard.

Todos los miércoles: 20% off para clientes Itaú Personal Bank con débito Visa Infinite.

Viernes de V-Power: 20% off el primer viernes de cada mes con débito Mastercard y débito Visa Infinite.

Shell, líder global y marca número uno en Paraguay, impulsa combustibles de última tecnología gracias a su alianza histórica con Ferrari.