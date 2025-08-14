Diesa presentó el nuevo ícono de Volkswagen: el SUV Tera

Diseñado y producido 100% en la región, el nuevo Tera obtuvo la máxima calificación de 5 estrellas Latin NCAP.

El Volkswagen Tera se comercializa en nuestro país a un precio muy competitivo, desde 17.900 dólares.

Con diseño moderno, superequipado y mucha tecnología, apuesta a ser el nuevo favorito del segmento.

“Primero fueron los escarabajos, luego las kombis, después el Gol, más recientemente el Polo y ahora el Tera. El nuevo ícono de Volkswagen llega a Paraguay con una figura robusta, gran diseño, equipamiento y tecnología. Tera es hoy el vehículo de entrada al segmento de los SUVs de mayor calidad, por lejos”, dijo Miguel Carrizosa, presidente y director gerente de Diesa.

Volkswagen apuesta por el Tera como vehículo de volumen y su lanzamiento viene a reforzar y ampliar el liderazgo de VW en el segmento de los SUV, en toda la región.

“El nuevo Tera es un orgullo regional, desarrollado por Volkswagen do Brasil, un proyecto con potencial global que se venderá en más de 20 países”, explicó Fernando Badía, head de ventas, marketing y posventa de Latinoamérica.

Es el quinto lanzamiento de la ofensiva de 17 nuevos productos de la marca hasta 2028, que busca democratizar el segmento de SUVs en América Latina.

El Nuevo Tera llega con diferentes niveles de equipamiento para satisfacer las diferentes necesidades y preferencias de los consumidores.

