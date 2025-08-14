Empresariales

Tigo Paraguay realizó nueva emisión de bonos

Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), bajo su marca Tigo Paraguay, lanzó con éxito la Serie 8 de su Programa de Emisión Global de Bonos G2. La colocación por G. 42.000 millones fue adjudicada en su totalidad, reflejando una confianza destacada del mercado ante el fortalecimiento del guaraní.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 01:00
Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.
Gentileza

La emisión de bonos de Tigo se hizo a una tasa del 10,0% anual a un plazo de tres años con pago mensual de intereses y pago de capital al vencimiento. La calificación es de AAApy (estable), según datos de Feller Rate.

En un momento en que el guaraní se ha apreciado frente al dólar, esta emisión reafirma la estrategia financiera de la firma de consolidar sus recursos en moneda nacional, reduciendo exposición cambiaria y reforzando su perfil de gestión estable y sostenible.

Los recursos obtenidos serán destinados a la reestructuración de la deuda, reemplazando obligaciones en dólares con instrumentos en guaraníes, buscando mejorar resultados operativos y fortalecer la solidez financiera de la empresa.

