Tigo Paraguay realizó nueva emisión de bonos

La emisión de bonos de Tigo se hizo a una tasa del 10,0% anual a un plazo de tres años con pago mensual de intereses y pago de capital al vencimiento. La calificación es de AAApy (estable), según datos de Feller Rate.

En un momento en que el guaraní se ha apreciado frente al dólar, esta emisión reafirma la estrategia financiera de la firma de consolidar sus recursos en moneda nacional, reduciendo exposición cambiaria y reforzando su perfil de gestión estable y sostenible.

Los recursos obtenidos serán destinados a la reestructuración de la deuda, reemplazando obligaciones en dólares con instrumentos en guaraníes, buscando mejorar resultados operativos y fortalecer la solidez financiera de la empresa.