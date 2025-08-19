ExpoNegocios confirma a Luis Lacalle Pou como conferencista

Este año será los días 24 y 25 de septiembre de 08:30 a 18:30, en el Centro de Eventos de la Torre 1 del Paseo La Galería.

ExpoNegocios regresa con el objetivo de conectar, brindar herramientas e inspirar a empresarios con conocimientos en ventas, marketing, liderazgo, innovación y tendencias.

Esta edición contará con la presencia de más de 20 conferencistas nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio fundamental para el networking y la capacitación.

“ExpoNegocios se ha consolidado como el espacio donde el conocimiento y la acción se encuentran. Cada año curamos cuidadosamente el contenido y seleccionamos conferencistas que no solo se destacan por su trayectoria, sino por su capacidad de generar impacto en quienes lideran empresas, organizaciones y proyectos de todo el país”, expresó Selene Rojas, directora de Next PTF.

“Este 2025, vamos a tener el honor de recibir a Luis Lacalle Pou en ExpoNegocios. Llega después de cerrar su mandato como presidente de Uruguay (2020-2025), y lo hace siendo reconocido como el presidente más popular de América Latina”, mencionó Tina Acosta, directora de Next PTF.

Los interesados pueden adquirir sus entradas vía WhatsApp al (+595986) 203-535 o al (+595984) 967-700.

Sudameris se suma a ExpoNegocios, para seguir impulsando el desarrollo de sus clientes y brindarles beneficios exclusivos ofreciendo hasta 10 cuotas sin intereses en la compra de entradas con tarjetas de crédito, facilitando el acceso a esta experiencia de alto nivel. Sudameris se enorgullece de ser parte de esta plataforma que potencia a los negocios y proyecta nuevas oportunidades para el desarrollo profesional y organizacional.