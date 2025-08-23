Taiga presentó la nueva Mawi 125, lista para vos

Con esta propuesta, Taiga reafirma su compromiso de ofrecer movilidad ágil, práctica y con identidad propia para quienes buscan independencia en la ciudad.

La Mawi 125 es automática, diseñada para que manejar sea sencillo y cómodo.

Con estilo urbano tipo scooter y colores vibrantes en azul, blanco y naranja, se destaca en cada recorrido.

Más allá del diseño, ofrece practicidad pensada para la vida moderna, con portacelular y portabultos listos para acompañar en cualquier trayecto.

Con la Mawi, moverse deja de ser un trámite para convertirse en un acto de libertad y autenticidad. “Te subís y te vas”, sin compromisos ni dependencia.

Esta moto está disponible en cuotas desde G. 399.000 en las más de 100 sucursales a nivel país o llamando al (0981) 288-828. Más info en www.inverfin.com.py.