Alas Pinedo da su primer paso con palada inicial

Ubicado a tan solo 200 metros de la avenida Mariscal López, este nuevo desarrollo tiene el propósito de redefinir el concepto de comodidad, conectividad y calidad de vida. Su estratégica localización permite un acceso rápido a universidades, centros comerciales y los principales puntos de la ciudad, convirtiéndolo en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

Además el edificio tendrá piscina, un gimnasio con los mejores equipos, área de coworking, quincho, lavandería y portería las 24 horas.

Igualmente, Alas Pinedo se destaca por su innovador plan de financiación mediante el cual se puede adquirir un departamento en 84 cuotas fijas, sin reajustes ni refuerzos, desde tan solo US$ 499 mensuales. De esta manera es posible dar el paso hacia la independencia y la inversión con total previsibilidad.