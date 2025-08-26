Empresariales

Alas Pinedo da su primer paso con palada inicial

Inmobiliaria del Este (Idesa) celebra la palada inicial del Edificio de Alas Pinedo, hecho que marca el inicio de un ambicioso proyecto que promete transformar la experiencia de vivir en Fernando de la Mora.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 01:00
Directivos de Idesa realizan la palada inicial de Alas Pinedo.
Directivos de Idesa realizan la palada inicial de Alas Pinedo. Fernando Romero, ABC Color

Ubicado a tan solo 200 metros de la avenida Mariscal López, este nuevo desarrollo tiene el propósito de redefinir el concepto de comodidad, conectividad y calidad de vida. Su estratégica localización permite un acceso rápido a universidades, centros comerciales y los principales puntos de la ciudad, convirtiéndolo en una opción ideal tanto para vivir como para invertir.

Además el edificio tendrá piscina, un gimnasio con los mejores equipos, área de coworking, quincho, lavandería y portería las 24 horas.

Igualmente, Alas Pinedo se destaca por su innovador plan de financiación mediante el cual se puede adquirir un departamento en 84 cuotas fijas, sin reajustes ni refuerzos, desde tan solo US$ 499 mensuales. De esta manera es posible dar el paso hacia la independencia y la inversión con total previsibilidad.

