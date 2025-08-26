Itaú y Retail firman acuerdo para dar beneficios y ventajas

Con este nuevo acuerdo Itaú ampliará la cantidad de corresponsales no bancarios brindando así una mejor experiencia y cercanía a sus clientes.

Estos corresponsales cuentan con un horario de atención especial de lunes a sábado de 08:00 a 20:00, y domingos y feriados de 08:00 a 13:00.

Además, los clientes disfrutarán de beneficios y ventajas especiales, ya que a partir del sábado 6 de septiembre y durante todos los sábados, los clientes que posean tarjetas de crédito Itaú accederán a descuentos en los Supermercados Superseis, Stock y Delimarket.

Los clientes obtendrán un 15% de ahorro sobre el total de compras realizadas con sus tarjetas de crédito Itaú, y 20% de ahorro pagando con tarjetas de crédito AMEX Platinum y Visa Infinite.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los descuentos serán en forma directa en caja y tendrá un tope de compra por día de promoción de G. 2.000.000.

En Delimarket, los clientes con tarjetas de crédito Premium podrán disfrutar también de un 20% de descuento en sus compras, con tope de compra por día de promoción de G. 2.000.000.

“En Itaú, estamos comprometidos en brindar a nuestros clientes las mejores oportunidades de ahorro y experiencias de compra. Estas promociones son una muestra de nuestro compromiso con ellos”, mencionó José Brítez, CEO de Banco Itaú Paraguay.

Más datos para obtener las tarjetas de crédito ingresar a www.itau.com.py.