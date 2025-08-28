Shopping Day tendrá tres días de promociones

Serán tres días de ofertas y beneficios, que se desarrollará mañana, el sábado 30 y domingo 31 del corriente, en 19 centros comerciales adheridos de Asunción, Gran Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

Este evento, ya consolidado en el calendario nacional, convertirá a los shoppings participantes en verdaderos epicentros de compras y entretenimiento, ofreciendo descuentos agresivos, promociones especiales y experiencias únicas para toda la familia.

Una de las grandes fortalezas de esta edición es el apoyo de las principales entidades bancarias y financieras, que ofrecerán beneficios exclusivos a sus tarjetahabientes, incentivando el consumo en rubros como moda, gastronomía, tecnología, hogar y entretenimiento.

El Shopping Day 2025 cuenta con el respaldo de Dinelco, Garden y Munich, garantizando una experiencia de compra innovadora, con fuerte impacto corporativo y mediático.

