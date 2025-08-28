Empresariales

Shopping Day tendrá tres días de promociones

La Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy) anuncia la VIII edición del Shopping Day.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 01:00
Carolina Lenguaza, César González, Andrés Kemper y Cecilia Figueredo.
Carolina Lenguaza, César González, Andrés Kemper y Cecilia Figueredo.SILVIO ROJAS

Serán tres días de ofertas y beneficios, que se desarrollará mañana, el sábado 30 y domingo 31 del corriente, en 19 centros comerciales adheridos de Asunción, Gran Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

Este evento, ya consolidado en el calendario nacional, convertirá a los shoppings participantes en verdaderos epicentros de compras y entretenimiento, ofreciendo descuentos agresivos, promociones especiales y experiencias únicas para toda la familia.

Una de las grandes fortalezas de esta edición es el apoyo de las principales entidades bancarias y financieras, que ofrecerán beneficios exclusivos a sus tarjetahabientes, incentivando el consumo en rubros como moda, gastronomía, tecnología, hogar y entretenimiento.

El Shopping Day 2025 cuenta con el respaldo de Dinelco, Garden y Munich, garantizando una experiencia de compra innovadora, con fuerte impacto corporativo y mediático.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado