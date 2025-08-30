Derecho Multifuero en la Academia Judicial Americana

La referida institución está especializada en la formación y capacitación de profesionales del ámbito judicial.

La Especialización en Derecho Multifuero es una propuesta académica innovadora, creada para profesionales que buscan ampliar sus competencias en el ámbito judicial.

El programa ofrece 820 horas de formación, integrando contenidos de Derecho Administrativo, Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Penal y Procesal Penal, técnicas de litigación y metodología de la investigación científica.

El curso contempla masterclass con referentes nacionales e internacionales al finalizar cada módulo.

Los interesados pueden obtener más información e inscribirse comunicándose al (0984) 444-037.