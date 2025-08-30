Toyota presenta el GR Yaris 2026 en Paraguay

La presentación fue en el espacio GR de la Fan Zone del WRC, en Encarnación, con la presencia de los principales directivos de Toyota Gazoo Racing.

Con un motor turboalimentado hasta 300 hp y el sistema de tracción total GR-FOUR, promete una experiencia de conducción apasionante.

Con este lanzamiento, Toyota traslada la tecnología de competición más exigente a la vida diaria. El esperado GR Yaris 2026 es un modelo nacido del corazón del WRC.

Marcelo Toyotoshi, CEO del Grupo Toyotoshi y copiloto de Toyota Gazoo Racing Paraguay; Francisco Palau, gerente de marketing; Hiroyuki Yamada, chief engineer y creador del GR Yaris; y Juan Pablo Grano, general manager de Toyota Gazoo Racing Latinoamérica, encabezaron el evento. La Fan Zone del WRC se llenó de entusiasmo y expectativa con este lanzamiento.

