Viaje: Shell e Itaú te llevan a Maranello, la cuna de Ferrari

En alianza con Ferrari, Shell ofrece una experiencia exclusiva para fanáticos del automovilismo.

Un ganador de Paraguay se unirá a un grupo selecto de invitados internacionales de países donde la marca está presente, para disfrutar de un itinerario único que incluye visitas privadas al Museo Ferrari y a la fábrica de la Scuderia, cenas y eventos vip, y la posibilidad de conducir en el legendario circuito de Fiorano, cuna de los autos más icónicos de Ferrari.

Podrán acceder al sorteo quienes sean clientes Personal Bank de Itaú y realicen cargas de Shell V-Power (nafta o diésel) desde G. 250.000 en cualquiera de las estaciones de servicio Shell en todo el país, utilizando tarjetas de Débito Visa Infinite o Crédito Visa Infinite / AMEX Platinum.

La participación es directa, por este motivo no es necesario subir las facturas.

La promoción estará vigente desde septiembre 2025 hasta marzo 2026. El sorteo se realizará en abril de 2026 y el viaje está previsto para junio del mismo año.

Esta iniciativa refleja el compromiso conjunto de Shell e Itaú en ofrecer a sus clientes beneficios diferenciales que van más allá de descuentos, brindándoles acceso a experiencias de nivel mundial.

Carmela Pomata, gerente de Marketing y Comunicación de Raízen, licenciataria de Shell en Paraguay, destacó: “Para Shell es un orgullo seguir ampliando las experiencias exclusivas que ofrecemos a nuestros clientes.