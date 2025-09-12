Automotor Premium inaugura su renovado showroom en el Paraná Country Club

El espacio, que anteriormente operaba bajo la marca KGM Ssanyong, se renueva y se proyecta ahora como Automotor Premium, un centro de experiencias y servicios diseñado para los amantes de las marcas y modelos más exclusivos del mercado.

El renovado showroom ofrece ahora una propuesta integral de productos premium y experiencias exclusivas para los clientes más exigentes.

Entre ellas se destacan:

✓ Maserati, el máximo sinónimo de lujo y performance.

✓ Lynk & Co, la recientemente lanzada marca premium que redefine la experiencia de movilidad moderna.

✓ KGM SsangYong, la fuerte marca coreana con su propuesta de diseño y tecnología avanzada.

✓ Isuzu, referente en confiabilidad y robustez.

✓ Hyundai, con su línea de vehículos de alta gama.

✓ Riddara, la nueva pickup eléctrica que combina innovación y estilo.

Horarios de atención

El local está habilitado de lunes a viernes, de 07:30 a 17:00, y los sábados de 07:30 a 12:00.

Con esta transformación, Automotor no solo amplía su portafolio de marcas, sino que también reafirma su compromiso de brindar en la zona este este del país, un servicio de excelencia, atención personalizada y una experiencia de lujo acorde a los estándares internacionales.

Los interesados ya pueden agendar visitas y test drives para vivir de primera mano todo lo que ofrece este nuevo espacio.