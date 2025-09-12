Sudameris es la sede oficial de la Colecta TECHO por segundo año consecutivo

Cada aporte es un paso hacia la transformación del hábitat de miles de familias que hoy viven en situaciones de emergencia.

Por segundo año consecutivo, el Banco Sudameris es sede oficial de todos los puntos de recepción, conteo y control de las recaudaciones en los cuatro departamentos.

Este proceso se realiza con la colaboración de voluntarios y voluntarias de TECHO, colaboradores de Sudameris y la auditoría independiente de Baker Tilly, para asegurar transparencia en todo el proceso.

En esta edición, Sudameris Securities y Casa de Bolsa se convierten en el escenario simbólico de apertura de la colecta, con la vivienda modelo de TECHO como reflejo del trabajo que la organización realiza junto a comunidades de todo el país.

Este evento marca el inicio de un fin de semana cargado de solidaridad y compromiso.

“Estamos convencidos de que cuando la sociedad se organiza y se compromete, podemos transformar realidades“, señaló Claudia Neumann, directora ejecutiva de TECHO Paraguay.

“Nuestra meta es llegar a 500 familias este año y seguir fortaleciendo el trabajo comunitario. Sudameris es un aliado clave en este camino y, sobre todo, son los miles de jóvenes voluntarios quienes hacen posible que esta colecta sea una realidad”, agregó.

Este año, TECHO busca recaudar G. 1.500.000.000 durante la Colecta para que 500 familias dejen de vivir en pisos de tierra a través de la construcción de viviendas de emergencia y financiar al menos 20 proyectos de infraestructura comunitaria.

“Gracias al apoyo de empresas y nuestros donantes mensuales, ya hemos superado la mitad de nuestra meta de viviendas este año, pero aún nos faltan muchas familias más a las tenemos que llegar", comentó.

“Además, queremos seguir impactando positivamente en el hábitat de miles de familias, por lo que planeamos invertir en 20 proyectos de infraestructura comunitaria. Todo esto será posible gracias al involucramiento de la sociedad”, añadió Neumann.

La campaña 2025: “Lo básico no debería ser un privilegio”

La colecta de este año se enmarca bajo el lema Lo básico no debería ser un privilegio, que busca visibilizar cómo para miles de familias en el Paraguay, un piso seco, un hogar seguro, el agua y saneamiento, brindar platos de comida a sus familiares sigue siendo un lujo.

Con esta campaña, TECHO Paraguay invita a toda la ciudadanía a reflexionar sobre la urgencia de garantizar lo esencial y a sumarse con donaciones para hacer posible un futuro más justo.

Métodos de donación

Este viernes 12 y sábado 13 del corriente, voluntarios y voluntarias de TECHO estarán con alcancías y QR en más de 200 puntos de Asunción, Central, Alto Paraná, Caaguazú e Itapúa, de 06:00 a 19:00.

Además, se reciben donaciones desde cualquier parte del país a través de techo.org.py o realizando transferencias o depósitos en la cuenta oficial de TECHO en Sudameris:

Sudameris Bank

Alias: 800534107

N.° 4500000

Razón social: Un TECHO para mi país Paraguay

RUC: 80053410-7

También están habilitados los siguientes métodos digitales: