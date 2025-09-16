El BYD Shark Experience se vivió en exclusiva pista off road

La marca es representada en Paraguay por Solfrío del Grupo Diesa.

En un encuentro previo con la prensa, su presidente, Miguel Carrizosa, afirmó que fuerza y potencia son el gran diferencial de Shark.

“Fuerza híbrida, con espíritu salvaje”, remarcó.

A lo que se suma su amplísima tecnología, equipamiento y confort.

Adi Mindikowski, gerente de BYD Paraguay, resaltó su potencia de 430 HP, con un torque de 610 Nm.

La autonomía combinada de BYD Shark es de 840 km y alcanza 100 km en modo eléctrico.

Su tecnología DMO Dual Mode Off Road fue creada por BYD para sobrepasar las expectativas de los terrenos más desafiantes. Mientras que su batería, Blade, es la más segura del mundo.

El acto contó con la presencia de Jenn Barbera, coordinadora regional de trade marketing; Camilo Carrizosa, ejecutivo del Grupo, y otros.

La experiencia incluyó inclinaciones, capacidad de badeo, diferentes tipos de suelo, arena blanda, tierra dura, velocidad, etc.

En definitiva, diferentes escenarios para que el cliente pueda corroborar cómo la tracción de BYD Shark se adecua de manera inteligente y automática a cualquier tipo de desafío.

Cabe destacar que acelera de 0 a 100 km en solo 5.7 segundos.

BYD Shark está equipada con la plataforma todoterreno superhíbrida DMO, ofreciendo un sólido rendimiento todoterreno, comodidad y eficiencia energética con el objetivo de superar a las camionetas convencionales y convertirse en un producto revolucionario en el mercado.